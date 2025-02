To av året inn på lista

LYRISK: Lyrikklista for årets første måned uten større endringer, men med to nye diktsamlinger.

Gode diktsamlinger mangler utløpsdato

Årets første bestselgerliste er preget av navn som Hans Børli, Olav H. Hauge og Jon Fosse.

Gøy er det at Gyldendals satsing på en 800-siders samling av en over 2000 års gammel gammel romer bærer frukter. Ovids Metamorfoser ble sannsynligvis skrevet rundt 8 e.Kr., da dikteren ble landsforvist av keiser Augustus. Eposet, som her for første gang i sin helhet er gjendiktet til norsk, regnes som Ovids hovedverk og er et av de viktigste litterære verkene i verdenshistorien. Gjendikteren, professor Thea Selliaas Thorsen har brukt over 15 år på å oversette vel 12.000 verselinjene til norsk. Kritikerne har vært overstrømmende. Rolv Nøtvik Jakobsen i Vårt Land kaller det et praktverk og skriver:

«Dette er eit storverk i alle meiningar av ordet: Femten bøker med omlag tolv tusen heksameter-liner på eit lett leseleg norsk, komplett med fotnotar, eit fyldig register med alle namn på personar og stader, tekstkritiske merknader og ei veldig nyttig oversikt over dei rundt tre hundre forvandlingane som skjer i verket. Og ikkje å gløyme, eit svært instruktivt og lærerikt forord av gjendiktaren, Thea Selliaas Thorsen.»

Av nyere dato finner vi på januar-lista også gjengangere som Brynjulf Jung Tjønn, Trygve Skaug, Victoria Dalsberget og Bente Bratlund.

To nye av året

Men lista inneholder også to nyskrevne.

Mona Høvring (f.1962) er en av våre aller fremste forfattere. I fjor mottok hun den prestisjetunge Aschehougprisen på 100 000 kroner. I år er hun allerede ute med ny diktsamling. Skogsinteriør med rev og andre dikt kom først i salg fra 15.januar, men det holdt likevel til en 13.plass på lista. Anmelder Tom Egil Hverven i Klassekampen er henført:

«Naturtap og klimaendringer rykker inn i Mona Høvrings poesi, uten at diktene mister sin kraftfulle flertydighet. (…) Alle er kanskje nødvendige for at kretsløpet skal bestå – for at livet på kloden skal bestå – konsist og underfullt uttrykt, med et overskudd av mening få norske poeter er i nærheten av.»

Sara Zahid (f. 1996) er ute med sin tredje diktsamling. Alt i 2023 mottok hun Herman Wildenveys poesipris. I Blodbank står savnet etter poetens avdøde mor som hun mistet til leukemi da hun var 17 år, sentralt. Familien er ditt eget blod. Og den følger deg, og fyller deg, hele livet. I første dikt i Blodbank dør moren til poeten. I alle de påfølgende lever hun likevel. Zahid benytter også boka og savnet etter moren til å minne om at de fleste blodbanker har et desperat behov for flere blodgivere. Anmelder Joakim Kjørsvik i Klassekampen skriver varmt om diktsamlingen, og han avslutter:

«Sarah Zahid er en viktig stemme for en generasjon som, kanskje uventet, kan finne en trøst i poesien. Kan dikt forandre verden? Neppe, men disse diktene har i alle fall rekruttert én ny blodgiver etter endt lesning.»

Boklista for lyrikk: Januar – 2025

(alle utgivelsesår)

Lista er sammenstilt av Bokhandlerforeningen. NB: På mobil leses listene best i breddeformat/landscape.