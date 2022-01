Blir barneboksjef i Bonnier

– Den mest spennende jobben jeg kan tenke meg, sier Lindy Andersen, som går fra Cappelen Damm-eide Fontini til Bonnier Forlag, for å lede deres barneboksatsing.

Lindy Andersen forlater stillingen som forlagssjef i Cappelen Damm-eide Fontini for å lede Bonniers satsing på barn og ungdom. – Å få bygge et barne- og ungdomsbokforleggeri med Bonnier i ryggen, er den mest spennende jobben jeg kan tenke meg, sier Andersen.

Lindy Andersen har 25 års fartstid i bokbransjen, blant annet som redaksjonssjef i Schibsted og Cappelen og som gründer og eier av Fontini. Sommeren 2017 solgte hun og Knut Ola Ulvestad Font og Fontini til Cappelen Damm. I 2018 ble hun tildelt prisen Årets redaktør for sitt arbeid for barn og unges leselyst. Ved inngangen til 2021 fikk hun også ansvaret for Font.

– En tid for alt

– Gjennom hele mitt forlagsliv har min sterkeste drivkraft vært å gi barn leselyst. Jeg vil takke Cappelen Damm, og ikke minst gjengen i Fontini, for åtte fantastiske år der jeg har fått jobbe med det jeg brenner for. Det har vært et eventyr som jeg med stort vemod forlater. Men det er en tid for alt. Nå har jeg fått en spennende mulighet hos utfordreren i bransjen. De flinke og kreative folka i Strawberry har fått til så mye på rekordtid, man kan ikke annet enn å bli imponert. Denne nye energien, i kombinasjon med solide Bonnier, treffer rett i mitt gründerhjerte, sier Lindy Andersen.

Lang relasjon

Hun har en lang relasjon til barnebokforleggeriet i bokkonsernet hun nå går til:

– Jeg har hatt et forhold til Bonnier fra min første jobb i Cappelen i 1997, og var med i en skandinavisk «pool» med folk fra Bonnier-forlagene. Siden den gang har jeg jevnlig vært i Sveavägen og hatt mye kontakt med folk der – minus de fire-fem siste årene. Det er en virkelig flott, tradisjonsrik og solid forlagsvirksomhet, med mange flinke folk, sier Lindy Andersen til Bok365.

Vil bli store

Administrerende direktør i Bonnier Norsk Forlag, Alexander Even Henriksen, er svært fornøyd med å få Andersen på laget.

– Bonnier Norsk Forlag skal ha et avtrykk i norsk kultur, og da må vi også bli store innen barne- og ungdomsbøker. Slik er vi med på å skape et fremtidig lesende publikum. Å få Lindy til å lede dette er en drøm som går i oppfyllelse. Hun er en ener på feltet, og har gang på gang vist at hun har teft og lykkes. Jeg føler virkelig vi bygger et Dream Team på Bonnier nå, sier Henriksen som nylig rekrutterte DN-topp Andreas Hatlevik til redaksjonssjef for sakprosa.

Nå skal det rekrutteres også på barne- og ungdomsboksiden: – Vi skal hente inn noen av de dyktigste barnebok-folkene i bransjen. Nå starter jakten, sier Henriksen til Bok365.

Navneskifte

Andersen begynner i stillingen i mai. Bonnier Books kjøpte i fjor aksjemajoriteten i Strawberry Publishing. På eiersiden er også gründerne og forleggerne Jonas Forsang og Magnus Rønningen, samt forfatter Jørn Lier Horst. Ved nyttår skiftet forlaget navn fra Strawberry Publishing til Bonnier Norsk Forlag.