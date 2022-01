God desember, men 2021-nedgang

Boksalget var godt i desember, men bokhandleråret 2021 endte likevel med en nedgang. Og bestselgerne ble færre.

Bokhandelen solgte over 1,5 millioner skjønn- og generell-litterære bøker i desember. Det er noe lavere enn det svært gode bokåret 2020, men på samme nivå som for desember 2019.

Abid Rajas bok Min Skyld solgte aller mest i 2021, etterfulgt av Lucinda Riley, Trond-Viggo Torgersen, Linn Ullmann og Frode Øverli.

Færre storselgere

Antallet storselgere var imidlertid færre i fjor:

– I 2021 var det kun 7 titler som solgte mer enn 20 000 eksemplar per tittel, mens det i 2020 var hele 24 titler som solgte mer enn 20 000 eksemplar per tittel, forteller Anne Schiøtz, direktø

– Er det betenkelig at det er blitt såpass mange færre storselgere og «innpiskere» til bokhandel, eller velger du å fokusere på det på det positive i bredde-aspektet?

– Bokhandelen lever som kjent av både bredden og bestselgerne. Derfor er det viktig at vi har både mange forlag og mange forfattere som skriver og utgir forskjellige bøker. Hva som blir den den neste bestselgeren vet man jo aldri i forkant. Jo flere titler som kommer gjennom lydmuren, jo flere kjøper og leser bøker. Også de som kanskje ikke leser så mye til vanlig. Og det er viktig. Flere titler som når bredt, slik som eksempelvis 2020s Kongen forteller av Harald Stanghelle, trekker nye folk til bokhandelen og bidrar til at flere velger heller å kjøpe en bok i julegave til bestefar, enn en ny skjorte, sier Schiøtz.

– Imponert over bredden

– Samtidig bidrar den enorme bredden til at det finnes en bok for enhver person og interesse- som igjen også bidrar til leselyst, legger Schiøtz til.

Fasit viser at vi bokkundene kjøpte bredt i fjor: I alt ble det solgt 8 034 241 bøker, fordelt på 49 500 ulike titler i 2021, ifølge Bokhandlerforeningens tall. Halvparten av de nesten 50 000 solgte titlene solgte færre enn åtte eksemplarer per tittel.

– Jeg er imponert over bredden som tilbys gjennom bokhandelen, fastslår Bokhandlerforeningens direktør.

Nedgang fra 2020

Statistikken gjelder for bokgruppe 3-5 (skjønnlitteratur, generell litteratur og pocket). Selv om drøye 8 millioner eksemplarer slett ikke er småtteri, gir dette en nedgang på 9,4 prosent i antall solgte bøker, sammenlignet med 2020.

Anne Schiøtz forklarer nedgangen med at mange bokhandler måtte holde stengt i flere uker i våren 2021, på grunn av corona. Hun legger også til at utgivelsene svinger fra år til år og at 2020 var et spesielt godt bokår, sammenlignet med 2021.