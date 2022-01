Vinker farvel til bokbransjen

Etter 26 års forlagsliv skal Kristin Jobraaten sjekke ut «verden utenfor».

– Jeg er veldig glad i både menneskene og litteraturen, men ser at jeg kan beholde noe av relasjonen til miljøet også i ny jobb. Og så er det spennende å ta skrittet ut i «verden utenfor». Kanskje kan kompetansen man har ervervet i forlagsbransjen også verdsettes der ute?

Etter 26 år i forlagsbransjen har Ena-sjef Kristin Jobraaten valgt å skifte beite. Hun slutter i Vigmostad & Bjørke 31. mars for å ukependle til Elverum og ny jobb som seksjonsleder for besøkssentrene ved Anno Norsk skogmuseum og Anno Glomdalsmuseet, hvor hun blant annet får ansvaret for booking, markedsføring og museumsbutikkene.

Dyktige forfattere

Jobraaten begynte i bransjen i 1995: – Jeg kom til et N.W. Damm & Søn AS med 14 ansatte, ledet av Tom Harald Jenssen. Einar Ibenholt var barnebokredaktør, og Lars Mytting var redaktør for sakprosa.

– Har du virkelig hjerte til å forlate bransjen etter alle disse årene? Hva får deg til å ta spranget?

– Når jeg ser tilbake på CVen min, så har den noen syvårssykluser. Ved jobbskifter, også innen bransjen, har jeg spurt meg selv om jeg kommer til å lære noe helt nytt. Slik er det også nå. Jeg er veldig nysgjerrig og ser frem til å lære et nytt miljø og et nytt fag å kjenne.

Kristin Jobraaten har gjennom disse tiårene hatt en sentral posisjon innenfor norsk barnebokforleggeri og har mange betydningsfulle bokutgivelser og forfatterskap på samvittigheten – og ikke minst oppstarten av Ena forlag for sju år siden.

– Hva er du mest stolt over å ha fått til gjennom dine 26 år i forlagsbransjen?

– Jeg er ofte stolt av det som går bra, og stolt av folkene rundt meg. Det har blitt en motor i meg, å sette lyskasteren på det beste. Så denne listen kunne vært veldig lang, men for å nevne tre: Jeg er aller mest stolt av at så mange fantastisk dyktige forfattere og illustratører gir ut bøker på Ena forlag. Stor takk til dem alle! Og så er jeg veldig stolt av Enas redaktører, Ellen Seip, Fredrik Di Fiore, Elisabeth Godal Sheehy og Nicolai Houm – og hva vi har fått til sammen. Ena har blitt et mellomstort og anerkjent barnebokforlag. Jeg er også svært stolt av den beste Cappelen Damm-tiden. Barne- og ungdomsredaksjonen var trolig Norges største forlagsredaksjon, John Erik Riley og jeg var et veldig godt lederteam, og redaksjonen besto av redaktør-gull.

Solid arv

Nå er Ena forlag heleid av Vigmostad & Bjørke, etter oppkjøpet i 2017.

– De fikk gjennom oppkjøpet ikke bare en fin portefølje, men også to av landets beste barnebokredaktører, Fredrik Di Fiore og Nicolai Houm, som forblir i forlaget. Stor takk til Arno Vigmostad, som satset på oss,

I Vigmostad & Bjørke er forlagssjef Elizabeth Sellevold takknemlig for hva Jobraaten har bygget opp:

– Kristin etterlater seg en unik bokliste og en solid arv. Hun er entusiastisk og engasjert, og har en egen evne til å knytte kontakter. Hun er ambisiøs og ser alltid etter kreative muligheter. Jeg forstår at Kristin har lyst å prøve nye utfordringer etter et langt forlagsliv, og er ikke i tvil om at hun med sin evne til nytenkning vil gjøre seg bemerket også utenfor bransjen. Jeg vil savne Kristin og ønsker henne lykke til og håper det dukker opp en mulighet for samarbeid i nær framtid.

Sellevold lover at forlagshusets barneboksatsing slett ikke forsvinner med Kristin Jobraaten:

– Vi er tredje største forlag på barnebok i Norge, og har ambisjoner om å vokse og styrke oss framover i alle sjangre. I fjor hentet vi hjem både pallplasseringer og litterære priser. Vi skal videreføre det fantastiske vi har opparbeidet og profilen på utgivelsene, samt det nære, gode samarbeidet vi har med barnebokforfatterne.

En del av livet videre

Og hva med fremtiden til Jobraaten. Forlater hun bransjen for å bli en museumsgjenstand?

– Jeg tenker på museumsgjenstander som noe som har en verdi for ettertiden. Det bør være et positivt ladet ord! Jeg håper å ha satt noen spor etter meg i barnebokverden, og håper også å sette noen spor fremover. Jeg har en ambisjon om å tilføre noe nytt, noe gøy, noe som virker.

Helt kvitt bøkene blir hun heller ikke i sin nye jobb:

– Museene selger også bøker og har mange fine arrangement. Jeg ser frem til å samarbeide med forlag, forfattere og tegnere/fotografer innenfor områdene miljøvern, jakt, fiske, friluftsliv, skogbruk, dyreliv og fugler, kulturminner og historie – og norske håndverks- og mattradisjoner, sier Kristin Jobraaten, og legger til:

– Heldigvis er litteraturen, og de flotte menneskene man har blitt venn med, en del av livet videre. Så det føles ikke som å forlate det hele.