Han blir sakprosasjef i Bonnier

Andreas W. Hatlevik går fra Dagens Næringsliv til Bonnier Norsk Forlag.

Bonnier – også kjent som Strawberry Publishing – ekspanderer og rekrutterer: Andreas W. Hatlevik forlater Dagens Næringsliv for å bli sjef for sakprosa i forlaget. Han er dermed tiltenkt en svært sentral rolle i det svenske forlagskonsernets storsatsing i norsk bokbransje.

Hatlevik kommer fra jobben som leder for konsept- og forretningsutvikling i DN og NHST. Tidligere har han lang fartstid fra TV2 som programredaktør, og i 2014 startet han sammen med flere TV2-kolleger youtube- og influencer-selskapet Nordic Screens. I rollen som redaksjonssjef for sakprosa i Bonnier Forlag, vil Hatlevik få ansvaret for videre vekst og utvikling.

«Utfordrer-laget»

– Det har vært snart fire fantastiske år i Dagens Næringsliv, men dette var en unik mulighet jeg ikke kunne si nei til. Det har vært imponerende å se hva Strawberry Publishing har fått til på kort tid, og det blir en glede å komme på dette utfordrer-laget i forlagsbransjen. Med Bonnier i ryggen, ser jeg store muligheter for fortsatt vekst i et spennende norsk bokmarked framover. Spesielt gleder jeg meg til å jobbe med dyktige fagfolk for å skape sterke sakprosa-titler i årene som kommer, sier Hatlevik.

– Har det som kreves

Administrerende direktør i Bonnier Norsk Forlag, Alexander Even Henriksen, ser frem til å få Hatlevik med på laget.

– Bonnier skal skape et markant avtrykk i norsk kultur- og samfunnsliv. Rollen som leder for sakprosa krever både å utøve viktige samfunnsoppdrag som å bidra til et mer åpent og velinformert samfunn og samtidig ha et skarpt kommersielt blikk for hva som opptar og treffer folk flest. Andreas har alt som kreves for å ta denne viktige rollen, og vi er utrolig stolte over å få ham med på laget, sier Henriksen.

Hatlevik begynner i stillingen i løpet av våren 2022. Bonnier Books kjøpte tidligere i år aksjemajoriteten i Strawberry Publishing. På eiersiden er også gründerne og forleggerne Jonas Forsang og Magnus Rønningen, samt forfatter Jørn Lier Horst. Ved nyttår skifter forlaget navn fra Strawberry Publishing til Bonnier Norsk Forlag