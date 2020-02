Vil fjerne all bibliotekstøtte

Trump vil, for fjerde gang, kutte all støtte til amerikanske biblioteker. Vil han lykkes denne gangen?

For fjerde året på rad foreslår president Donald Trump å strupe all statsstøtte til amerikanske biblioteker. Det melder Publishers Weekly.

I budsjettforslaget for 2021 har presidenten eliminert alle utgiftsposter til Institute of Museum and Library Services. Budsjettet, med overskriften «A Budget for America’s Future», vil også kutte dypt inn i velferdsprogrammer som Medicare og Medicaid, så vel som å fjerne støtte til miljøvern. Forslaget vil også forsøke å trimme ned statsunderskuddet, som har eksplodert under Trump-administrasjonen, og er spådd å nå ett tusen milliarder dollar ved årets slutt.

For fjerde år på rad, har Trump-administrasjonen også foreslått å legge ned National Endowment for the Humanities. Den norske ekvivalenten vil være Kulturrådet.

«Det Hvite hus har bedt kongressen legge til rette 33.4 millioner dollar til National Endowment for the Humanities (NEH) for en velordnet nedlegging av byrået», skriver NEH på sine hjemmesider. Byrået skriver at det inntil videre vil fortsette normal drift.

Budsjettet har imidlertid økt

Helt bekmørkt er det imidlertid ikke for amerikanske bibliotek. De gode nyhetene er at forsøkene til Trump på å stanse bibliotekstøtten har ført til en økning av den føderale støtten til bibliotekene. I statsbudsjettet for 2020 økte bibliotekbudsjettet med 10 millioner dollar – den største økningen på ti år.

– American Library Association tar forslaget fra Det Hvite Hus alvorlig, sier president i American Library Association, Wanda Brown, i en uttalelse. Hun tillegger:

– Etter tre år med kontinuerlig motstand fra bibliotekene og Kongressen, har Trump-administrasjonen enda ikke skjønt tegninga. Å eliminere føderal støtte til bibliotekene er å gi slipp på mulighetene til å hjelpe veteraner, til å øke kompetansen hos arbeidsledige, til å starte små virksomheter, til å lære barna våre å lese og å gi de som ikke har det tilgang til bøker.

Vil opprettholde motstanden

Presidentens årlige budsjettforslag har de siste tre årene i stor grad fremstått som et politisk dokument, mer enn et reelt forslag. Men ALA insisterer på at økningen i statsstøtte de siste årene er et resultat av bibliotekenes store lobbyvirksomhet i Kongressen, og advarer bibliotekarer om å ta for lett på Trumps budsjettforslag.

– Administrasjonens budsjettforslag er deres idealbudsjett, og vi burde aldri undervurdere det, sa ALAs Kathy Kromer til Publishers Weekly forrige juli.

– Jeg tror en av grunnene til at vi har sett så store innsigelser fra kongressen til presidenten angående bibliotekstøtten er fordi vi har tatt administrasjonens budsjettforslag seriøst, og har minnet våre folkevalgte på den viktige rollen bibliotekene fyller i vårt samfunn.

ALA sier at bibliotekforeningen vil opprettholde en sterk opposisjon mot Trumps siste forslag.

– ALA oppfordrer alle – bibliotekarer som brukere av bibliotekene – å kontakte deres kongressmedlemmer og oppfordre dem til å beskytte bibliotekstøtten i neste års statsbudsjett.