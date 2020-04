– Viktig at bokbransjen holder sammen

LES DIGITALT: Fri tilgang til Publishers Weekly for BOK365s lesere.

– For å bidra til å holde internasjonal bokbransje samlet og i kontakt med hverandre i disse spesielle tidene, har vi gjort den digitale versjonen av Publishers Weekly tilgjengelig for alle – så det er hyggelig hvis dine lesere går inn her for å få de siste nyhetene.

Det er den meldingen fra George W. Slowik Jr. og Carl Pritzkat, toppsjefene i det amerikanske bokbransjebladet Publishers Weekly. Som vi vet har USA sitt å stri med under denne pandemien – ikke minst New York, hvor PW har sin base.

Bransjebladet åpner også sitt arkiv, som du finner her.