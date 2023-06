– Vi trenger en leseminister

Hvem ønsker norsk bokbransje som ny kulturminister? Det er spesielt ett navn som peker seg ut.

Før helgen trakk Annette Trettebergstuen seg som kultur- og likestillingsminister etter alvorlige habilitetsbrudd. Ifølge ryktebørsen kan det bli utnevnt en ny kulturminister allerede førstkommende onsdag, når Trettebergstuen har sin siste dag på kontoret.

Men hvem syns folk i bokbransjen skal overta?

– Først vil jeg si til Anette – takk for at du har levert boklov, handlingsplan for norsk språk og startet arbeidet med leselyststrategi, for å nevne noe. Takk for ditt ekte engasjement for lesing og litteraturens betydning for ytringsfrihet og demokratiets utvikling. Det er store sko å fylle etter deg og din politiske handlekraft, sier Heidi Austlid, leder i Forleggerforeningen.

Hun sier vi trenger noen med «tyngde, erfaring og fremoverblikk»:

– Norge trenger en engasjert leseminister som med mot og handlekraft styrker språket, demokratiet og litteraturen for framtida i hard konkurranse mot tida. Det betyr blant annet å sørge for at alle unger får gode skolebibliotek, og at vi håndterer kunstig intelligens med kløkt for de norske språkene.

– Men hvem syns du burde overta?

– Tja, har noen kandidater jeg kan tipse regjeringen om, sier Austlid, som ikke ønsker å røpe hvilke navn hun har på blokka.

Ønsker en som kjemper for sektoren

– Vi i NFFO mener en ny kulturminister må sørge for at sakprosaen som sjanger blir anerkjent på linje med annen type litteratur, og at tiden vi lever i, viser et skrikende behov for å gjøre bøker som byr på kunnskap og dannelse mer tilgjengelige for befolkningen. Dette betyr at ministeren må styrke Kulturrådets innkjøpsordninger for sakprosa må betraktelig og prioritere langt flere statlige stipender til faglitterære forfattere og oversettere, sier NFFO-leder, Arne Vestbø.

Han trekker frem noen personer han gjerne skulle sett i rollen som kulturminister:

– Jeg ønsker meg en person som kan og forstår litteratur- og kulturpolitikken fra første stund, og som evner å kjempe for at sektoren hen får har ansvar for, blir prioritert så høyt i statsbudsjettet som den fortjener å bli. Jeg synes for eksempel Torstein Tvedt Solberg gjorde en solid jobb med å være saksordfører for bokloven, men Arbeiderpartiet har også andre dyktige politikere på kulturfeltet som kan være aktuelle. Hvis det er Senterpartiet som står for tur, mener jeg Åslaug Sem-Jacobsens solide erfaring fra mange år i kulturkomiteen bør telle med. Hun har vist at hun forstår at det offentlige må ta en aktiv rolle for å fremme litteraturens og kulturens betydning i samfunnet.

ARK-sjef Stein Ove Gudmundsrud trekker også frem Solberg som en god kandidat:

– Jeg synes Trettebergstuen har vært en god statsråd på kulturfeltet og ønsker en som har samme engasjement som henne for boka og leseglede. Torstein Tvedt Solberg har lært bokbransjen å kjenne igjennom sitt arbeid som saksordfører for Bokloven. Kanskje en mulig statsråd?

Gudmundsrud er klar på hva han håper den nye kulturministeren vil gjøre:

– Punkt en er at han hadde droppet avansereguleringen i Bokloven. Også ønsker jeg at han hadde sikret mye støtte til alle som jobber for leseglede for både barn og voksne.

Vil ha økte midler

– For det fyrste må eg seie at Trettebergstuen fekk til mykje på godt under to år! Boklov, oppstart av leselyststrategi, oppdatering av bibliotekstrategien er på veg, ekstra midlar til både innkjøpsordningar, leseorganisasjonar og litteraturhus, sier leder i Norsk Bibliotekforening, Vidar Lund.

Han håper den nye statsråden vil sette fokus på e-materiell i bibliotekene:

– Det vi ønskjer å få landa er sjølvsagt oppfølginga av boklova, biblioteka sin rett til å kjøpe og låne ut e-bøker og lydbøker! Og i tillegg bruke arbeidet med leselyststrategien til å styrkje både folkebiblioteka og skulebiblioteka med pengar, ikkje berre fagre ord.

– Har du noen gode kandidater til stillingen?

– Eg er sikker på at det finst mange gode kandidatar i begge regjeringspartia, og har merka meg at fleire av dei i både familie- og kulturkomiteen og utdannings- og forskingskomitéen er opptekne av litteratur og lesing.