– En hyllest til oversetterne

– NORLA jobber tett med oversettere over hele verden, og denne konferansen er en hyllest til dem, sier NORLA-sjef Margit Walsø.

– Denne dagen har vi virkelig sett frem til. Det har vært fantastisk å se så mange oversettere som brenner for det norske språket komme inn døra på Lily Country Club det siste døgnet. Vi er stolte over å ha så mange flinke folk i nettverket vårt, og gleder oss til mange gode samtaler de neste dagene, sier Walsø til Bok365.

I dag åpnet hun NORLAs store oversetterkonferanse på Kløfte. De to neste dagene vil 150 oversettere møte en rekke norske forfattere og bransjeaktører, til samtaler og programposter sentrert rundt oversetterrollen og litteratur fra Norge anno 2023.

– Hele verden til Kløfta

– Deltakerne gjenspeiler norsk litteraturs spredning og gjennomslag i de ulike språkmarkedene. Her vil det være oversettere som snakker alt fra polsk til japansk, arabisk, kinesisk, katalansk, bosnisk, hebraisk og spansk – i tillegg til norsk, samisk og kvensk – 41 språk totalt! Hele verden er kommet til Kløfta, med andre ord, sier Walsø, og legger til at konferansen er finansiert av Utenriksdepartementet:

– Det ville ikke vært mulig å gjennomføre uten deres støtte.

Programmet er inndelt i dagsaktuelle tema. Mandag var det naturen som stod i fokus, og blant andre Jostein Gaarder, Tore Skeie, Brit Bildøen og Ruth Lillegraven gjestet konferansen.

Tirsdag er viet til teknologi og AI. Her vil deltakerne oppleve Bår Stenvik og Inga Strümke snakke om kunstig intelligens for oversettere. Onsdagen er satt av til oversetterne selv, og NORLA byr på seminarer, verksteder og plenumssamtaler om språk, litteratur og kultur.

Fuglekikking og oversetterkor

I tillegg er det invitert til eksklusiv fuglekikkertur om morgenen med Andreas Tjernshaugen, tur til Ullensaker kirke med «innfødt» forfatter Sigbjørn Mostue og verksted med Vigdis Hjorth om samspillet mellom håndarbeid og skriving. NORLA danner også et eget kor for sangglade oversettere!

– Det er spesielt fint å tenke på at gjestene våre er en blanding av erfarne travere og nye talenter. At disse møtes og kan utveksle erfaringer på tvers, betyr mye både for dem og for oss. Norsk er et lite språk i forhold til de store verdensspråkene, og NORLA jobber kontinuerlig for å opprettholde og stimulere interessen for norsk litteratur. Vi håper denne konferansen understreker dette, og er med på å rette søkelyset mot en av de viktigste gruppene på det internasjonale litteraturfeltet, nemlig oversetterne!, sier Walsø.