– Vi har kuttet ned på julegavene de siste årene

LUKE 13: Henriette T. Osnes feirer jul hjemme hos sin far. Der blir det lyden av Askepott.

Bak luke 13 finner vi den prisvinnende forfatteren, illustratøren og grafiske designeren Henriette T. Osnes. I 2023 ble hun tildelt Brageprisen sammen med Ragnhild Holmås for boka Ordenes hårreisende hemmeligheter.

Osnes skal for første gang på fem år feire jul hjemme hos sin far. Hos henne er det Askepott og Donald Duck som ringer julen inn.

I år gleder hun seg også spesielt over økningen i budsjettet til innkjøpsordningen for tegneserier.

– Hurra!

– Hvor tilbringer du jula i år?

– I år blir det hjemmejul hos pappa på Lillehammer, for første gang på fem år. Og det beste med det er at jeg får feire sammen med et lite menneske som feirer sin aller første jul, og det gleder jeg meg til!

– Det blir ikke jul uten … hva?

– Julematen til pappa (som han startet på allerede i slutten av oktober!), håpet om at jeg blir glad i jula igjen, og lyden til Askepott i bakgrunnen mens jeg gjør noe helt annet enn å se på Askepott.

– Hva har vært årets store leseopplevelse for deg?

– Oi, denne er vanskelig! Jeg velger å stole på det første bildet som dukker opp i hodet: Slemme jenter, novellesamlingen og debutboken til Monica Goksøyr. Det er ikke ofte jeg får et sterkt behov for å sende melding til forfattere etter at jeg har lest ferdig en bok, men jeg bare måtte fortelle Monica at flere av novellene slo meg rett i fjeset! På en veldig positiv måte, altså.

– Hvilke tre bøker vil du gjerne gi bort i år?

– Familien min og jeg har kuttet veldig ned på julegavene de siste årene, men jeg trekker gjerne frem bøker jeg allerede har gitt bort i år:

– Naturens rekordbok av Linnea og Katharina Vestre. En så gjennomført og gjennomillustrert praktbok om kule verdensmestere i naturen (for hva er vel kulere enn en krabbe som stjeler kniver?) Gi den i julegave til kule barn som liker kniv-krabber!

– Palliasjon av Kjersti Bergersen. En novellesamling skrevet av en av mine kjære meddebutanter i Aschehoug. Gi den i julegave til noen som liker korte, intense(!) og godt skrevne tekster. Det er forresten viktig for meg å poengtere at dette er en bok jeg uansett ville anbefalt, meddebutant eller ei!

– Merket av Fríða Ísberg. En tankevekkende og (nær) fremtidsdystopisk bok om et samfunn hvor mennesker merkes, kategoriseres og dømmes etter en såkalt empatitest. Gi denne i julegave til en du vil gi gåsehud!

– Beste julegaven du noensinne har fått?

– Igjen velger jeg å stole på det første bildet som dukker opp i hodet. Jule- og bursdagsgaven jeg fikk da jeg nettopp hadde fylt 12 år: en Nokia 3410. Jeg har vært heldig og fått mye fint i løpet av livet, men jeg tror faktisk det er vanskelig å toppe følelsen jeg fikk da mamma endelig ga meg min første mobil. Tilleggsopplysning: om du spiller så mye Snake 2 at du klarer å fylle hele skjermen med slange, avsluttes bare spillet automatisk når den treffer sin egen hale (og 20 år etter er jeg fortsatt skuffet). Gi meg i det minste en halvgod fyrverkeri-animasjon.

– Hva spår du blir snakkisen i litteraturfeltet i 2023?

– Alle de fantastiske tegneseriene som blir kjøpt inn til bibliotekene etter økningen i budsjettet til innkjøpsordningen for tegneserier – hurra!

– Hvis du kunne satt en bok på pensum i norske skoler i 2023, hvilken ville det vært?

– Blir det veldig feil av meg å si Ordenes hårreisende hemmeligheter? Helt sikkert, men jeg gjør det likevel! Hadde jeg vært så heldig å ha en like morsom og velskrevet bok om språk på pensumlisten da jeg selv var barneskoleelev er jeg helt sikker på at jeg hadde vært mye mer engasjert i norskfaget. For å sitere forfatter-Ragnhild etter min (helt ok) hukommelse: vi burde lære barn om språk på samme måte som vi lærer dem om dinosaurer! Denne metoden har hun virkelig benyttet seg av i denne boken. Løp og kjøp (og gi meg i samme slengen litt penger til husleien).

– Har du et nyttårsønske på vegne av Kultur-Norge?

– Nå som innkjøpsordningen for tegneserier er styrket, er det sakprosabøkene sin tur!

– Hvis du bare kunne velge én: Prøysen, Sissel, Donald, Sølvguttene eller Askepott?

– Det enkleste spørsmålet til nå: Donald selvsagt! Men om jeg får lov til å jukse hadde det også vært fint å få lyden til Askepott i bakgrunnen mens jeg gjør noe helt annet enn å se på Askepott.