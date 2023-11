Brage til Holmås

Ragnhild Holmås er tildelt Brageprisen i kategorien Sakprosa for barn og unge. «Dette er en bok som demonstrerer ektefølt kjærlighet for faget det formidles innsikt i», sier juryen.

– Jeg ble helt skjelven. Jeg ble litt ekstra nervøs, fordi ordet tape kan også bety å drepe, så jeg er litt nervøs for de andre nominerte. Jeg har sett hva Kristin Storrusten kan få til med en pinne, sa prisvinner Ragnhild Holmås fra scenen. Hun la til:

– Ordet å vinne hadde også dobbel betydning. Det kan bety «Å arbeide», og det har blitt lagt ned mye arbeid i dette. Tusen takk til Aschehoug. Takk til barna som leser boken, spesielt til de som aldri har lest en bok før, men som nå ringer morfaren sin for å lese fra boken vår. Eller tiåringen som fikk beskjed om å legge fra seg boken fordi nå var det leggetid – men som ble avslør av sin egen kneggende latter.

Kveldens første kategori under Brageprisutdelingen på Vulkan Arena var Sakprosa for barn og unge – en kategori som nylig ble en fast priskategori, i stedet for Åpen klasse.

Og første prismottaker i den ferske prisen er den ferske barnebokforfatteren, Ragnhild Holmås. Hun ble tildelt prisen for den etymologiske barneboken Ordenes hårreisende hemmeligheter, illustrert av Henriette T. Osnes (Aschehoug).

Brage-juryen sier følgende i sin begrunnelse:

«Prisen tildeles en bok som kombinerer litterær verdi med faktisk nytteverdi for målgruppen, samtidig som den i tekst og utforming er godt tilpasset målgruppen og bidrar til å fremme leselyst og kunnskapsglede.»

Juryen trekker spesielt frem Holmås kjærlighet til faget:

«Dette er en bok som demonstrerer ektefølt kjærlighet for faget det formidles innsikt i. Og som insisterer på oppmerksomhet, både verbalt og visuelt. Den språklige framstillingen riktig bobler av fortellerglede, og bokas uregjerlige illustrasjoner følger opp den viltre leken visuelt.

Informativt, ellevilt og humoristisk formidler årets vinner innsikt i utvalgte ords opprinnelse og betydning. Et originalt grep, som skaper framdrift i lesingen og som også stimulerer nysgjerrighet til språket, er at ordene ikke presenteres alfabetisk. I stedet er de plassert under interesseeggende kapitteloverskrifter. Og ofte er flere ord forklart under felles overskrift.»

Ragnhild Holmås (f. 1988) er utdannet statsviter, og skriver og redigerer tekster. Holmås debuterte i 2020 med voksenboken Men du ser ikke syk ut (2020), som skaffet henne Bokbloggerprisen. Ordenes hårreisende hemmeligheter er hennes første bok for barn, og har i tillegg til kveldens Brage-tildeling, også mottatt Riksmålsforbundets barne- og ungdomspris tidligere i år.

Henriette Tomter Osnes (f. 1990) er utdannet illustratør og grafisk designer fra Kunsthøgskolen i Oslo, Curtin University i Perth og Høyskolen Kristiania. I tillegg er hun utdannet barnehagelærer fra Dronning Mauds Minne Høgskole i Trondheim. Hun jobber som illustratør, veggmaler og grafisk designer. Osnes har vunnet Visueltprisen for flere av arbeidene sine, med blant annet gull i 2021 og 2022 for et av sine bokprosjekter og for avgangsprosjektet på Kunsthøgskolen. I 2021 ga hun også ut bildeboka «Den lille boken om den store døden» sammen med tegneserieforlaget Træsh. I fjor debuterte hun med sin første barnebok, Une og skolestarten.