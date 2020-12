Til Liverpool for å se på fotballkamp!

LUKE 19: Dilani Vamapahan jobber som daglig leder i psykolog- og familieterapeutbedriften Montgomery AS, etter en årrekke i ulike norske forlag.

I høst skapte hennes artikkel om den blendahvite forlagsbransjen stor furore. I løpet av året har hun oppdaget sunnere måter å kombinere arbeidsglede med familieliv. I tillegg til naturen i nærområdet.

– Hvor tilbringer du jula i år, Dilani?

– Hvis alle er friske er vi forhåpentligvis i Moelv sammen med foreldrene mine og broren min.

– Det blir ikke jul uten … hva?

– Det blir ikke ordentlig jul uten den crazy storfamilien min, hysteriske selskapsleker med voksne som ikke skjønner reglene og det skjeveste juletreet på jord.

– Hva har vært årets store leseopplevelse for deg?

– Jeg har lest pinlig lite siden jeg fikk barn, men i sommer våknet leselysten til og jeg ramlet over Mysteriet mamma av Trude Lorentzen. Knallsterk bok.

– Har det kommet noe positivt ut av det siste året?

– Absolutt! I mars innså jeg at det livet jeg normalt levde var et jag uten like og at det finnes andre måter å leve på. Ambisjoner og arbeidsglede kan kombineres på sunnere måter med et godt familie- og sosialt liv. Ikke minst oppdaget vi naturen i nærområdet. Mannen min og jeg er ikke vokst opp med kvikklunsj på fjellet og bålmat i skogen. Men da Norge stengte ned, kjøpte vi bæremeis, kasta yngste ungen opp i og dro til skogs.

– Hvilke tre bøker vil du gjerne gi bort i år?

– Til den som trenger litt inspirasjon: Jeg skal fortelle deg min hemmelighet av Petter Stordalen/Jonas Forsang.

– Til den som vil forsvinne inn i et annet univers: Bloodsong av Anthony Ryan

– Til den som har en ettåring som min: Mustafas Kiosk av J.M Strid

– Hvilken bok, som har betydd ekstra mye for deg gjennom livet, vil du gjerne anbefale andre å lese?

– En klisjé, but I can’t help it. Jeg leste Jane Eyre i tenårene – det var mitt første ordentlige møte med feminisme i litteraturen. Og det var en gamechanger for meg.

– Beste julegaven du noensinne har fått?

– Mannen min er ganske håpløs på julegaver, han må få tilsendt helt konkrete ønsker. Men ett år krevde jeg å få en gave fra hjerte. Dette gav han jo omtrent magesår. Så, hva fikk jeg? Jo, tur til Liverpool for å se fotballkamp. Som jo er nær hans hjerte. Det var Klopps tredje kamp og energien var intens. En fantastisk opplevelse! – Selv om jeg ikke skjønte en skit av det som foregikk.

– Hva spår du blir snakkisen i litteraturfeltet i 2021?

(Lang pause…) Nei, jeg gir opp.

– Hvis du bare kunne velge én: Prøysen, Sissel, Donald, Sølvguttene eller Askepott?

– Jeg faller sånn passe greit utenfor malen her. Va’kke mye Sølvguttene og Kyrkjebø hos The Vamapahans. Men jeg elsker jo Prøysen – så det er vel det eneste reelle alternativet her. Og det blir jo ikke jul uten Prøysens viser.