Utgir kongelig kokebok

Tom Parker Bowles er ikke bare sønnen til dronning Camilla, men har utgitt flere kokebøker. Nå kommer første på norsk, utgitt av forlaget GursliBerg. Parker Bowles gjester også landet sent i november.

– Tom Parker Bowles er ikke bare sønnen til dronning Camilla, har har vært en prisvinnende kokebokforfatter i mer enn 20 år, og nå har han skrevet en utrolig flott og interessant om det britiske kongehusets mattradisjoner, forteller Gunhild Gursli Berg, forlegger i GursliBerg forlag.

I boken Til bords med The Crown: Fra dronning Victoria til kong Charles III trekker Parker Bowles over 100 oppskrifter fra Buckingham Palace sine arkiver.

– Det er oppskrifter for enhver anledning, fra den enkle hverdagskosten til de store anledninger, og modernisert dem for oss. Her er også fortellinger om det kongelige kjøkken, kjøkkensjefene, tradisjonene og livrettene til de kongelige. Det ligger utrolig mye historie i mat og hvordan den tilberedes og serveres!, sier Gursli Berg.

Parker Bowles besøker Norge 28.–29. november, og skal blant annet signere bøker hos Norli og være med på God Morgen Norge

Hoover, Osman – og irsk debut

Gunhild GursliBerg forteller om travle dager, mye grunnet at hun er den norske forlegger til Colleen Hoover. Forfatterskapet hennes har fått en enorm interesse, spesielt etter spillefilmen Det ender med oss.

– Akkurat nå er det tre andre filmatiseringer på gang, av bøkene Verity, Minner om ham og Angrer på deg. Vi opplever at Hoover tilfredsstiller behovet for bøker med brodd og mørke bakenforliggende historier, som ikke bør forveksles med feelgood og ikke alltid passer så godt for trettenårige jenter, hvis noen trodde det, sier Gursli Berg.

Hun forteller også at forlaget også denne høsten utgir den nyeste krimserien til Richard Osman.

– Mange har lagt sin elsk på de sjarmerende fortellingene om Torsdagsmordklubben. Nå kommer Richard Osman med en ny og vittig krimserie som kommer til å treffe det norske publikumet midt i hjertet. Første bok i Vi løser mord-serien er en virvelvind som tar oss med verden rundt. Fra nå av skal Mr. Osman utgi en ny bok i hver serie annethvert år, Torsdagsmordklubben nr. 5 kommer altså i 2025, og Vi løser mord nr. 2 kommer i 2026 og så videre. Bøkene er oversatt av Dorthe Erichsen, sier Gursli Berg, som legger til at forlaget også utgir debutanter denne høsten:

– Sebastian Barry er en av Irlands ypperste samtidsforfattere: han var Laureate for Irish Fiction fra 2019 til 2021, han har vunnet en rekke litterære priser, og er blant annet den eneste forfatteren som har vunnet den prestisjefylte Costa Book of the Year to ganger. Han har blitt kortlistet til Bookerprisen to ganger på rad, og har hele fem nominasjoner til sammen, senest for Manns minne i 2023. I Manns minne blir en pensjonert irsk politimanns tilsynelatende rolige liv torpedert av de historiske overgrepene innen den katolske kirken: denne rå og svært bevegende romanen er gjennomsyret av familiekjærlighet og -sorg. Vi er veldig stolte av å gi ut denne, oversatt til norsk av Hilde Stubhaug.

Hopper på TikTok-trend

Gursli Berg vil trekker og frem Det umulige livet av Matt Haig og Hornguden av Magdalena Hai fra høstlisten.

– Matt Haig er klar med sin første bok siden verdenssensasjonen. Dette er en bok som både er underlig og vanvittig, frodig og magisk – alt på en gang, og bare må leses med et åpent sinn. Boken er oversatt av Dorthe Erichsen, sier Gursli Berg, og fortsetter:

– Hornguden er noe så sjelden som en rørende skrekkhistorie, eller kanskje en skrekkelig rørende historie. I Norge har den allerede rukket å få gode kritikker og fine omtaler av bokinfluencere som har lest boken.

På tampen av året vil forlaget kaste seg på en TikTok-trend.

– Vi starter på en ny feelgood-serie når vi gir ut Pumpkin Spice-kafeen som er første bok i den enormt populære Dream Harbor-serien til Laurie Gilmore, og dessuten gir ut Midtvinterskogen av Susanna Clarke, for det er jo snart jul.