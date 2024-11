Verbum forlag slutter å selge Lagerløf-bok

Verbum forlag avslutter salget av en utgave av Selma Lagerløfs bok «Kristuslegender». Ifølge en forskningsbibliotekar er teksten i boka rasistisk.

– Den siste utgaven er solgt i 1500 eksemplarer, og ingen har klaget til oss om dette. Men det er åpenbart vårt ansvar at dette er blitt stående, så vi må bare beklage at vi har gjort for dårlig jobb, sier Fredrik Berentsen i Verbum til Vårt Land.

I boken drar tre menn – en gammel mann, en spedalsk mann og en mørkhudet mann – for å møte Jesusbarnet. De møter barnet og blir følgelig frelst og transformert. Men mens den spedalske mannen blir frisk, og den gamle blir ung, blir den mørkhudede mannen til en «vakker, hvit mann».

– At dette passerte på 50-tallet, er så sin sak, men at Verbum forlag syntes det var greit å gi ut slike rasistiske tekster i 2002 og 2013, er uforståelig, sier forskningsbibliotekar Anne Kristin Landem til Vårt Land.

Mannen blir også omtalt som «tykkleppet neger» i boka, skriver avisen.

Forlaget har gitt ut to versjoner av boka, som er skrevet av svenske Selma Lagerløf. De ga ut en versjon i 2002 og en i 2013. Berentsen i Verbum sier at redaksjonen i 2002 trolig ikke var våken nok, men har trodd at det var en allerede kvalitetssikret tekst. Og så har det samme skjedd da den ble trykket opp igjen i 2013.

Verbum slutter salget av Kristuslegender umiddelbart, skriver Vårt Land.