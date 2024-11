Leder for Forfatterforeningen og Norsk kritikerlag reagerer på nettstedet Leserlyst.com, som virker å bruke KI for å generere anmeldelser.

– Det er alvorlig at KI-genererte tekster utgir seg for å være ekte vare og undergraver kritikeres arbeid. Dette er nok et eksempel på viktigheten av at seriøse medier prioriterer kritikk, så det ikke skapes et vakuum som kan fylles av useriøse aktører, sier styreleder i Norsk kritikerlag, Hilde Halvorsrød til en sak på Forfatterforeningens nettside.

Før helgen publiserte Bok365 en sak om Leserlyst.com – et nettsted som hevder å ha «samlet et utvalg av bokanmeldelser for deg som er på jakt etter din neste store leseopplevelse». Men «anmeldelsene» består av flere feil, er ofte misvisende og virker generert av KI. Nettstedet henviser også til flere anmeldere, som er illustrert ved bruk av KI-bilder.

– Det er snakk om godt over 2000 anmeldelser av norske og noen internasjonale titler, så noen har lagt betydelig arbeid i å få dette til å fremstå som ekte og overbevisende. De som står bak er også påfallende velorientert om norske litteraturbransje når nettstedet får navnet leserlyst, med tanke på den mye omtalte leselyst-satsingen fra Regjeringen, sier leder i Den norske Forfatterforening, Bjørn Vatne til en sak på egen nettside.

Forfatterforeningen har sendt en rekke spørsmål til nettstedet, men opplyser til Bok365 at de to uker senere ennå ikke har fått svar.

– Hele saken er nokså bisarr, og vi kunne kanskje avvist det hele som ubetydelig, men omfanget er så stort og designet såpass proft at mange kan bli narret. Vi mener det er til skade både for forfattere, kritikere og lesere at feilaktig og dårlig kritikk spres på denne måten. Det er samtidig et frampek mot en verden der man har stadig vanskeligere for å skille KI-generert innhold fra menneskeskapt, sier Vatne.

Bok365 har kommet i kontakt med personene bak nettsiden, og bedt dem besvare noen spørsmål om formålet til nettsiden, om de kan bekrefte bruk av KI i anmeldelsene sine og hvordan de kvalitetsikrer innholdet sitt.

Hittil har de ikke besvart spørsmålene, men hevder likevel at Bok365s opprinnelige artikkel er «misvisende og partisk».