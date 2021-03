Utforsker skyggesidene

– Jeg er fascinert av de mørkere sidene ved internett og sosiale medier, sier Kristine Getz, som er aktuell med kriminalromanen Poppy.

– For noen år siden lot jeg meg skremme av mengden informasjon som fantes om enkelte barn på nettet. At jeg, en vilt fremmed, ikke bare kjente utseendet, men også personlighetstrekk, preferanser og rutiner føltes ubehagelig, helt feil. Fordi jeg kan være nokså nevrotisk presenterte hjernen min versjoner av hvem som potensielt også fulgte med, kanskje med uhyggelige hensikter – og dette ble grunnidéen til hva som over tid utviklet seg til å bli Poppy, forteller Kristine Getz.

– Kom som et sjokk

Nå er hennes romandebut ute på det norske markedet. Og ikke nok med det: Poppy er også på vei ut i verden og nylig sikret forlaget Ullstein seg rettighetene med et såkalt pre-empt, et forhåndsbud. Ullstein er samme forlag som utgir Jo Nesbø på tysk, og POPPY skal være en av deres hovedsatsninger våren 2022.

– En av de sprekeste krimmene fra Skandinavia jeg har lest på lenge. Det sier seniorredaktør Claudia Winkler i det tyske forlaget.

– Nyheten om at Poppy er kjøpt av et tysk forlag kom som et sjokk; en helt fantastisk overraskelse! Jeg er nervøs, men aller mest spent og takknemlig, sier Kristine Getz, som nå er bosatt i Colorado i USA.

Krimromanen handler om mammabloggeren Lotte Wiik som har nesten en halv million følgere på Instagram. Den bedårende datteren Poppy på to år og tre måneder er selve attraksjonen, det er bildene av henne som stadig trekker nye følgere og store sponsormidler til mammabloggen.

Fire timer etter at foreldrene har publisert et bilde av Poppy utenfor besteforeldrenes hjem på Bygdøy – #overnatting – forsvinner hun. Bortføringen fører til en storm av oppmerksomhet og engasjement, for alle «kjenner» Poppy.

Misliker oppmerksomheten

– Plottet er på mange måter et stikk til mammabloggere. Er dette blitt et samfunnsproblem?

– Ja, av mange grunner er et viktig å verne om barns personvern, og jeg håper at boka kan være et bidrag i den løpende debatten rundt deres rett til å skape en egen digital identitet. Hvorvidt man i det hele tatt ønsker å ‘eksistere’ online bør jo være en avgjørelse man tar på egne vegne, når man er gammel nok, sier Kristine Getz, og legger til: – Poppy er bare litt over to år, men gir allerede uttrykk for at hun misliker oppmerksomhet fra fremmede, at mennesker hun ikke kjenner roper navnet hennes. Store kjendiser gjør ofte en skikkelig innsats for å skjerme barna sine; kanskje fordi de har kjent det samme ubehaget? I tillegg til å dele bilder og videosnutter fra Poppys hverdag bruker foreldrene henne i reklamekampanjer. De ønsker selvfølgelig å beskytte datteren sin, men fordi de også har en økonomisk interesse i henne oppstår en ubehagelig konflikt. Hva skal veie tyngst?

– Elsket friheten

– Du har tidligere skrevet en sakprosabok – hvordan var det nå å bevege seg over i det skjønnlitterære?

– Det var en helt annen prosess! I min første bok, Hvis jeg forsvinner, ser du meg da?, ville jeg belyse hvordan det kan oppleves å utvikle, leve med og etterhvert bli frisk fra en spiseforstyrrelse. Det var emosjonelt utfordrende å dele detaljer jeg skammet meg over, men ettersom historien kunne fortelles kronologisk var det strukturelt sett veldig greit; det fantes en naturlig start, en tilfriskningsprosess og en avslutning, sier Getz. – Til sammenligning kunne krimplottet trekkes i alle tenkelige retninger. Forsøket mitt på å bygge et solid og spennende plott var vanskelig, til tider frustrerende, men jeg elsket friheten! Sett bort i fra den tunge tematikken i Poppy var det skikkelig gøy å skrive denne boka.

– Har du planlagt flere bøker om etterforskerne Emer og Mons?

– Ja, jeg er i gang med oppfølgeren. Vi følger både Emer Murphy og makkeren hennes, Mons Tidemand. Jeg er fascinert av de mørkere sidene ved internett og sosiale medier, og håper at dette kan bli en serie der jeg utforsker den tematikken. I Poppy fokuserte jeg på eksponering og nå skriver jeg om Instagram som kilde til sjalusi; potensielt med fatale konsekvenser.

Tre bokanbefalinger fra Kristine:

Liz Moore: Lang lysende elv

André Aciman: Call Me by Your Name og Find Me

Helga Flatland: Et liv forbi – ja, egentlig alle bøkene hennes