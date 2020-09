Ullmann og Oates i samtale

Joyce Carol Oates, Terrance Hayes, Deborah Levy og George Saunders er blant forfatterne du i løpet av høsten får møte i Linn Ullmann og Litteraturhusets forfatterpodkast.

Nobel-favoritten Joyce Carol Oates skulle opprinnelig gjestet Norge og Litteraturhuset for første gang i mai, men måtte utsette besøket grunnet pandemien. Nå stiller hun derfor til en digital samtale som via Litteraturhuset i Oslo skal sendes samtidig også i Sverige og Danmark.

– Joyce Carol Oates er blant verdens største nålevende forfattere. Gjennom over hundre utgivelser og et langt forfatterliv fortsetter hun å skrive og tenke om de store spørsmålene i samfunnet rundt oss, med et særlig blikk for sårbare unge kvinner og mennesker som faller utenom. Hun er hyppig nevnt som favoritt til Nobelprisen i litteratur, sier Susanne Kaluza, daglig leder for Litteraturhuset.

Samtalen vil bli ledet av forfatterkollega Linn Ullmann.

– Jeg kunne ikke tenke meg en bedre intervjuer enn Linn Ullmann, som ikke bare er i toppsjiktet av norske forfattere, men også en sylskarp leser og intervjuer. Sammen blir dette en litterær begivenhet av de sjeldne, sier Kaluza.

Parallell nordisk lansering

Tema for samtalen mellom Oates og Ullmann vil blant annet være kunstens og forfatterens rolle, om sorg, skriving og kreativitet.

Samtalen vil publiseres 8. september som video samtidig i Norge, Sverige og Danmark, i samarbeid med den internasjonale forfatterscenen i Stockholm og Louisiana Literature i Danmark.

En lengre versjon av samtalen vil også bli tilgjengelig i podkasten How to Proceed som er skapt av Linn Ullmann og Litteraturhuset.

Podkasten ble lansert rett før sommeren ut fra et behov for å samtale og reflektere på tvers av landegrenser og er allerede hørt av nær 5000 lyttere i over 30 land.

– Det er utrolig morsomt at podkasten har blitt tatt så godt imot. Det viser at mange har savnet den langsomme og tenkende samtalen vi på Litteraturhuset vektlegger. Det at det er en forfatter som intervjuer andre forfattere gir et eget nivå til samtalen, og vi gleder oss til å kunne dele flere slike samtaler utover høsten, sier Kaluza.

BLM i diktning

Høstens faste intervjuer er altså podkastens medskaper Linn Ullmann. Andre episode ble sluppet før helgen, og gjest er den amerikanske poeten Terrance Hayes, som mange har løftet fram under de pågående Black Lives Matter-demonstrasjonene i USA. Hayes har markert seg med dikt både om drepte George Floyd og erfaringene under Trumps presidentskap.

– Black Lives Matter-demonstrasjonene har satt i gang sårt tiltrengte samtaler om rasisme og privilegier både i USA og her hjemme. Nettopp disse temaene er blant dem Terrance Hayes utforsker i sin diktning, og resultatet er blitt en klok og utforskende samtale folk kan glede seg til.

Podkasten How to Proceed er skapt av forfatter Linn Ullmann og Litteraturhuset. I timeslange samtaler snakker forfattere med andre forfattere fra andre land om skriving, kreativitet og den verden vi lever i. Høstens faste intervjuer er Linn Ullmann. How To Proceed er å finne i alle podkastapper, hos Spotify og på Litteraturhusets hjemmesider.