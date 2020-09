«Nyttebøker» i åpen klasse

– Vi ønsker å løfte sjangeren fram og vise fram det aller beste, sier Sverre Henmo, styreleder i Brageprisen.

– Nyttebøker har tidvis dominert bestselgerlister og hyllene i bokhandlene. Likevel er dette bøker som sjelden får seriøs kritikk eller omtale. Vi ønsker å løfte sjangeren fram og vise fram det aller beste, sier Sverre Henmo, styreleder i Brageprisen.

Under årets Bragepisutdeling vil kategorien Åpen klasse være viet til nyttebøker. Men hva er egentlig det?

– Kriteriene er at det er instruktive bøker om hvordan noe skal gjøres, utføres eller lages, sier Henmo, og legger til:

– Det er gjort tydelig i at det i juryeringen kan legges vekt på både nyskapende måter å formidle kunnskapen på, så vel som på klassiske dygder i utformingen av verket.

Han påpeker at det er en sjanger som spenner bredt:

– Det er åpenbart at det inkluderer kokebøker og strikkebøker, men det kan også være bøker om hvordan bygge en trapp, trehytte eller hvordan reparere bilen. Det kan være bøker rettet mot små barn, som for eksempel hvordan man kan lage herbarium eller kjøkkenhage, og det kan være bøker rettet mot eldre mennesker som for eksempel hvordan få mest mulig ut av pensjonen.

Setter pris på oppmerksomheten

– Tilbakemeldingen fra forlagene har vært udelt positiv, forteller Henmo.

– Dette er bøker som ofte er krever mye arbeid fra forfattere, illustratører/designere og redaktører og de kan være dyre produksjoner. Mitt inntrykk er at forlagene setter pris på at de nå får ekstra oppmerksomhet.

Det er usikkert hvor mange bøker som er påmeldt i «Åpen klasse: Nyttebøker» i skrivende stund – men det kan nok bli mange. For forlagenes høstlister er pakket fulle av ulike nyttebøker, som vil utkomme frem mot desember.

– Veldig mange av nyttebøkene utkommer på høsten. Jeg forventer derfor en del påmeldinger til den siste påmeldingsfristen som er 14. september, sier Henmo.

Blir det Bragepris?

Det store spørsmålet som svever over alle store arrangementer denne høsten: Blir det noe av? Som det nok fremkommer over, vil Brageprisen deles ut i sine fire kategorier, også denne høsten. Spørsmålet er om det blir med et publikum.

– Når det gjeld prisutdelinga er me framleis i planleggingsfasen, forteller daglig leder for Brageprisen, Siri Ekestad Bauge.

– Men me håpar å få til ein kombinasjon av digitalt arrangement og eit avgrensa antal folk til stade på Dansens hus i slutten av november. Så kjem det sjølvsagt an på korleis situasjonen utviklar seg i løpet av hausten.

Brageprisen er planlagt å gå av stabelen 26. november.