DAGENS SOMMERGJEST: Fremme i Bergen kontakter vi selvsagt lederen av Forfatterforeningens litterære råd, Chris Tvedt.

Baard Christian Tvedt (f. 1954), bedre kjent som Chris Tvedt, debuterte først i en alder av 50 år. Før utgivelsen jobbet han som advokat, men etter debutromanen Rimelig tvil i 2005 er han forfatter på heltid.

Chris Tvedt har etter dette skrevet tolv kriminalromaner, to ungdomsromaner og en artikkelsamling. I år har han tatt seg en liten pause, men den tiende boken i serien om forsvarsadvokat Mikael Brenne kommer neste år.

I 2010 mottok Tvedt Rivertonprisen for romanen Dødens sirkel.

Han har sittet fire år i Forfatterforeningens litterære råd, de senere årene som rådet formann.

– Hvor tilbringer du ferien i år, Chris?

På egen seilbåt. Skulle vært i Danmark, men det ble Sørlandet da autopiloten sviktet meg. Fint, det også!

– Hva må så den gode sommerferien inneholde?

Jeg er en enkel sjel. Alt jeg trenger er medvind, sol og godt selskap.

– Hvilken bok er den beste du har lest så langt i år? Og hvilken ligger øverst i bokbunken i ferien?

Et gjensyn med John le Carrés klassiker Spionen som kom inn fra kulden var en åpenbaring. Husket ikke at den var så bra. Den neste i bunken er Fyrstene av Finntjern av debutanten Lars Elling. De første sidene virker lovende.

– Hva ville vært tittelen på boken om ditt liv?

«Eg har faen ikkje løst te gå hem». (Som tilfeldigvis også er tittelen på en låt av De musikalske dvergene – sjekk den ut på nettet!)

– Automatisk fraværsmelding eller litt mailsjekking fra stranden?

Sjekker mail, så klart. Det betyr ikke at jeg svarer.

– Hva står på bordet hvis du får velge ditt perfekte sommermåltid?

Det som min kone laget til meg for to uker siden da vi lå i Båly, like øst for Lindesnes. Ulkekjaker i krabbesaus, sjøkreps og reker.

Helt uovertruffent!

– Hvem ville du invitert til bords, hvis du ikke kunne velge familie eller kjæreste?

Kanskje Levi Henriksen? Vi kunne snakket om country-musikk og om noen gode amerikanske forfattere. Kan hende vi kunne spilt litt sammen også, etter maten.

– Ditt beste ferieminne?

Da jeg fant seilbåten min, Aquarelle, en vidunderlig 41 fots mahogni-yacht. Hun dukket opp ved en tilfeldighet i Harstad da jeg var på tur med en annen båt og jeg kjøpte henne på flekken. – For penger som jeg nok burde ha spart til restskatten året etter, men det er en annen historie.

– Hvem i Bok-Norge vil du helst gi en blomsterbukett?

Det må bli min redaktør, Harriet Karoliussen, siden hun gir en bukett til meg hver gang jeg kommer med ny bok. I samme slengen kan jeg strø noen velduftende kronblader over resten av Gyldendals norskredaksjon, en entusiastisk, hyggelig og inspirerende gjeng.

– Hvis du fikk være kulturminister for en høst – hva er det første du ville gjort?

Jeg ville gjerne ha drysset litt mer penger over litteratur-Norge. Det er mange gode forfattere som ikke får stipendene de burde hatt for å få tid og rom til å bli enda bedre.

– Hvilke overskrifter håper du å se på BOK365 til høsten?

Norsk litteratur seirer på alle fronter! Nordisk råds litteraturpris delt mellom Inghill Johansen og Linn Ullmann! Nobelprisen til Jon Fosse!

– Hvilket spørsmål burde vi ha stilt deg?

Er du stolt over å være den første krimforfatteren som leder Forfatterforeningens Litterære Råd?

– Det må du vel være?

Ja.