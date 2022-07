DAGENS SOMMERGJEST: I dag hilser vi på Bonniers nye sakprosa-sjef, Andreas Hatlevik.

Andreas Wangensten Hatlevik (f.1973) startet i vår i stillingen som redaksjonssjef for sakprosa i Bonnier.

Han har tidligere blant annet jobbet i TV2, DN og sosiale medier-selskapet Nordic Screens.

Hatlevik har utdannelse i litteraturvitenskap, teatervitenskap og fjernsynsproduksjon samt master i media og manusskriving fra UiB. Han har også tatt forfatterstudiet i Bø.

Nå gleder han seg stort til nye spennende forfattermøter, samt lanseringene i løpet av sin aller første bokhøst.

– Hvor tilbringer du ferien i år, Andreas?

I år går turen først til Portugal – nærmere bestemt ved Magioto, nær Sintra. Herlig med late dager med familien. Senere blir det en tur til hytta på Vaset og med venner på Hvaler.

– Hva må en god sommerferie inneholde?

Sol! Jeg får et sterkt behov for sommervarme når juli nærmer seg. Min teori er at det må ha noe med oppveksten i Bergen å gjøre. Hadde fine somre da også, men husker best regnet som jevnlig dryppet på båtkalesjen. Og så er det viktig å være sammen med familien – og få tenkt tanker man ellers ikke har tid til.

– Hvilken bok er den beste du har lest så langt i år? Og hvilken ligger øverst i bokbunken i ferien?

Jeg ble helt bergtatt av den korte Det vi så av Hanna Bervoets. Historien om dem som er satt til å håndtere det uorganiserte, nærmeste anarkistiske internettet for oss andre, sitter i ennå. Akkurat nå leser jeg klassikeren Open av Agassi etter å ha bli fascinert av tennisen til Casper Ruud. Jeg husker fremdeles Andre Agassis storhetstid med barnslig glede. Livet blir litt bedre når man elsker sport, er min påstand.

– Automatisk fraværsmelding eller litt mailsjekking fra stranden?

Begge deler. Ferie er viktig. Men Bonnier er så engasjerende nå, at jeg klarer ikke la være. Gleder meg til høsten!

– Hva står på bordet hvis du får velge ditt perfekte sommermåltid?

Det blir grillmat servert av en svigerfamilie som er over gjennomsnittet glad i å tilberede sommer-middagene.

– Hvem ville du invitert til bords, hvis du ikke kunne velge familie eller kjæreste?

Da hadde det blitt Jens Stoltenberg – for å snakke om NATO, krigen i Ukraina og dannelsen av den nye verdensorden i kjølvannet av det, eller – hvis jeg skal være litt fanboy – Paul McCartney, som 80 år gammel rocker Glastonbury. Av forfattere er drømmegjesten Knausgård, som blant mye annet har kronikert min generasjon. Hadde hatt mye å snakke om.

– Ditt beste ferieminne?

Ah. På loffen i Toscana med Trond Berg Eriksen og Finn Graffs bok Veien til Tocana. Kunstbyer mellom Ferrara og Lucca i tasken. Ellers ble en Interrail-tur gjennom Europa som 20-åring definerende for min retning i livet – her skrev jeg diktene som fikk meg inn på forfatterstudiet i Bø.

– Hvem i Bok-Norge vil du helst gi en blomsterbukett?

Bokhandlerne har vært et så overstrømmende positivt bekjentskap for meg. Så stort engasjement for litteraturen at det bare smitter. Og kan jeg få lov til å gi alle på Deichmann i Bjørvika en blomst! Mitt favorittsted i Oslo!

– Hvis du fikk være kulturminister for en høst – hva er det første du ville gjort?

Jeg ville satt leselyst høyt på agendaen, spesielt blant de unge. Det er så uendelig viktig at nye generasjoner får ta del i gleden av å lese. Og viktig for Norges fremtid – intet mindre.

– Hvilken overskrift håper du å se på BOK365 til høsten?

«Nordmenn leser som aldri før».

– Hvilket spørsmål burde vi ha stilt deg?

Drømmespørsmålet: – Hvilken rolle spiller sakprosa-litteraturen i den norske offentligheten fremover?

– Vi er spent på svaret.

Jeg hadde svart langt – men på disse korte linjene: Vi lever i en brytningstid, der behovet for å forstå, lære og la seg inspirere øker. Sakprosaen skal sette ting i sammenheng og skape debatt. Den skal både underholde og formidle kunnskap. Og ikke minst hjelpe oss å forstå et Norge som er i endring. Sakprosa-boken er det unike formatet som samler og står i flommen av informasjon.

Veldig givende og veldig krevende.