Danske ferievibber

DAGENS SOMMERGJEST: Monica Helvig tilbringer ferien i sommerferieparadiset sitt, Danmark.

Monica Helvig er daglig leder i foreningen Leser søker bok. I jobben får hun ofte spørsmål om hvilken bok er den beste hun har lest hittil i år. Hva hun svarer kan du lese lenger ned – og hvilke bøker hun tar med seg til ferieparadiset Danmark.

– Hvor tilbringer du ferien?

– Danmark! Det er mitt sommerferieparadis. Det blir en god kombo av storfamilieferie i sommerhus utenfor Skagen, og småhotellferie med mannen både på Nordjylland og Sjælland. Sommer-Oslo er heller ikke til å kimse av, og forhåpentligvis blir det også en tur til Hvaler.

– Hva må en god sommerferie inneholde?

– Tid nok til å glemme hvilken dag det er. Saltvann og solbriller. Familie og venner. Vakker natur og treningstøy. Gode bøker og deilig mat.

– Hvilken bok er den beste du har lest så langt i år? Og hvilken ligger øverst i bokbunken i ferien?

– Det spørsmålet får jeg ofte, og jeg synes det er vanskelig å svare på. Jeg leser mange gode bøker som berører meg på ulikt vis. Men hvis jeg må velge en velger jeg to. Jeg vil trekke frem Kari Saanums diktbok, Sorgsanger utgitt i fjor. Den har jeg lest flere ganger. Sterkt, vakkert, trist og presist om sorg og tapet av en mann og far. Den fortjener mange lesere.

– Andreas Liebe Delsetts Den vanskelige maten er en viktig og tankevekkende bok om mat. Delsett skriver med lett og tydelig penn om komplekse temaer.

– Øverst i feriebunken ligger Anomalien av Hervé Le Tellier. En eksistensiell science fiction roman, der noen mennesker bokstavelig talt møter seg selv i døren. Den har jeg store forventninger til!

– Hva ville vært tittelen på boken om ditt liv?

– Jeg låner frekt og freidig en briljant tittel fra Steinar Opstad, «Samle inn øksene for kvelden».

– Automatisk fraværsmelding eller litt mailsjekking fra stranden?

– Jeg både sjekker Mail og småjobber i ferien, og har aldri fraværsmelding. Men jeg oppfordrer alle andre til å ha på fraværsmelding i sommerferien altså.

– Hva står på bordet hvis du får velge ditt perfekte sommermåltid?

– Moules Frites på Ruths Brasserie i Gamle Skagen! Ellers alt av grilla fisk og sjømat, burratasalat, grønnsaker i sesong, bobler, hvitvin og mengder med isvann.

– Hvem ville du invitert til bords, hvis du ikke kunne velge familie eller kjæreste?

– Jeg ville invitert et knippe med bra litteraturdamer til lystig lag og gode diskusjoner på terrassen. På bordet står grilla sjøkreps, lunt surdeigsbrød, thailandsk kongekrabbesalat , rabarbratrifli og noe digg i glasset. Tror det hadde blitt en fabelaktig kveld!

– Ditt beste ferieminne?

– Det må bli alle fantastiske ferier med familien i Hulsig utenfor Skagen.

– Hvem i Bok-Norge vil du helst gi en blomsterbukett?

– Jeg ville anskaffet en gigantisk bukett, og delt den opp i flere mindre. En går til Ingvild Hertzog (leder i Norsk forfattersentrum), for sin utrettelige innsats for norske forfattere. I tillegg er hun verdens beste nabo på Litteraturhuset, og en særdeles god samtalepartner. De resterende ville jeg gitt til alle kollegaene mine i Leser søker bok. De jobber med hjerte og hjerne for å åpne boka opp for flere lesere. I tillegg er de skikkelig bra og fine folk.

– Hvis du fikk være kulturminister for en høst – hva er det første du ville gjort?

– En ny lesestrategi hadde vært jobb nummer en! Et skikkelig langsiktig løft for lesing og litteraturen. En strategi som når både bredt og smalt, med ekstra fokus på mangfold og på de som leser i motvind. Jeg ville sørget for at alle barn har tilgang til et godt skolebibliotek, styrket innkjøpsordningene, spesielt i forhold til sakprosa og tegneserier, og satset på flere og økte forfatterstipend. Lista er mye lengre, men høsten er kort.

– Hvilken overskrift håper du å se på BOK365 til høsten?

– Leser søker bok styrket i kulturbudsjettet. – en viktig aktør i den nye lesesatsningen, sier Anette Trettebergstuen.

– Hvilket spørsmål burde vi ha stilt deg? (Og hva ville du ha svart?)

– Har du et smultronstelle? Ja! Jeg har flere, men de beste er muligens de kortreiste. Lesestolen hjemme og Østmarka rett utenfor døren. Begge deler benyttes flittig året rundt.