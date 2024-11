Truer forfatternes personvern

Blant forfatterne som er omtalt på «litteraturportalen» Leserlyst.com finner vi krimforfatter og tingrettsdommer Espen Skjerven. Han har følgende klare oppfordring til de ansvarlige: - Fjern hele nettsiden umiddelbart!

BOK365 har tidligere tatt opp spørsmål rundt «litteraturnettsiden» leselyst.com.

Les: Varsko: «Fake-side» om norsk litteratur

I forfatteromtalen av Espen Skjerven på nettsiden kan vi blant annet lese at han har vært «involvert i en alvorlig ulykke» som har medført en brukket ryggrad, noe som har satt ham i rullestol for resten av livet.

Dette kan forfatteren heldigvis selv benekte:

– Alt dette og mer til i omtalen av meg, er sprøyt. Det er allikevel interessant at søsteren til hovedpersonen Tom Grayston i bokserien jeg har skrevet, ble utsatt for en bilulykke og sitter i rullestol, kanskje et godt eksempel på KI som hallusinerer basert på informasjon den finner på internett.

Forfatter Espen Skjerven (f. 1974) har skrevet fire bøker i serien om politimannen Tom Grayston: Slakt (2019), Blod er tykkere enn vann (2021), Kleptokratiet (2022) og Svikere (2024). Debuten kom på Pitch forlag, mens de tre seneste er utkommet på Liv Forlag.

Han er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo i 2000, og tok en mastergrad ved University of London i 2001. Deretter har han flere års erfaring som politiadvokat i saker om datakrim, økokrim og internasjonale forbrytelser ved Økokrim og Kripos (2003-2010), og som advokat i Oslo.

I 2013 ble han utnevnt som tingrettsdommer. Han arbeider full tid som dommer i Sør-Rogaland tingrett. På fritiden er han forfatter av aktuell og realistisk krim, inspirert av erfaringer fra politiet og domstolene. I bøkene skildrer han etterforskning og livet i rettssalen og rettsapparatet. I dette intervjuet understreker han at han uttaler seg som forfatter og privatperson.

Skjerven sier det er selvsagt at vi ikke ønsker spredning av falsk informasjon som i dette konkrete tilfellet. Vi er som samfunn tjent med å forhindre spredning av falsk informasjon. Leserlyst.com rammer ikke bare forfattere og potensielt forbrukere. Slike nettsider kan bidra til vranglære, eksempelvis når elever får i skoleoppgave å skrive om en forfatter.

– Debatten om Leserlyst.com handler ikke om KI er bra eller dårlig. Debatten må knytte seg til bruken av KI. På generelt grunnlag går man ikke fri fra ansvar ved å skylde på at informasjonen er skapt av KI. Man må sørge for kontroll av at bruken er i samsvar med lov og etiske normer.

Fake News og Klikk bates

Dette kan ikke Skjerven se at er tilfellet hos Leserlyst.com.

Les også: – Det er ingen AI-tilhengere i Norge

– Sjefen for tjenesten, Ferran Barbarà, sier at han tar imot henvendelser fra forfattere som ønsker korreksjon. Dette er for passivt. Så lenge han vet at mye av informasjonen er oppspinn, er det ikke forfatternes ansvar å korrigere fakta som er publisert om dem. Barbarà må selv være aktiv i å korrigere og slette. Leserlyst.com trår flere lovforbud nær, men jeg vil naturligvis ikke felle noen dom her.

– Barbarà påpeker at han ikke tjener penger på dette. Samtidig kommer han med uttalelser som tyder på at han driver næringsvirksomhet. Han sier at han «ønsker å samarbeide med norsk bedrifter», og «hvis noen ønsker å samarbeide med Fjord Rank, vil vi gjøre det eksternt, og alt vil bli fakturert lovlig under spanske lover».

– Dette borger vel for at han driver forretning?

– Forutsatt at han handler i næringsøyemed, har jeg to betraktninger.

For det første mener jeg at forbrukere må beskyttes mot denne typen nettsider, enten det gjelder bøker eller andre ting. Når det gis uriktig og villende informasjon om forfattere, kan det i prinsippet påvirke forbrukerne i å kjøpe produkter man ellers ikke ville ha kjøpt. Markedsføringsloven kapittel 2 rammer urimelig handelspraksis og villedende handlinger overfor forbrukere.

For det andre er forfatterne selv næringsdrivende. De er riktignok ikke konkurrenter til Leserlyst.com, men de har krav på beskyttelse som næringsdrivende. De er avhengig av et godt renommé og at informasjonen om produktene deres – altså bøkene – er korrekte. Det er etisk galt om andre prøver å berike seg selv på uriktig informasjon om forfatterne. Jeg nevner for ordens skyld at markedsføringsloven kapittel 6 rammer handlinger i strid med god forretningsskikk og villedende forretningsmetoder.

Forfattere har krav på personvern

– Hviler det ikke noe av et komikkens skjær over hele nettjenesten?

– Mange av oss har ledd av KI hallusinasjoner, men det er problematisk å offentliggjøre slike opplysninger om andre. Forfattere har krav på personvern etter personopplysningsloven og den europeiske personvernforordningen. Rent oppspinn om en fysisk person, er også personopplysninger, uavhengig av formatet. Den som publiserer personopplysninger, må sørge for at opplysningene er korrekte. Uriktige opplysninger skal uten opphold slettes eller rettes. Lovverket rammer ikke personlige og familiemessige aktiviteter, men det kan ikke sies om Leserlyst.com. Jeg kan heller ikke se at nettsiden har et journalistisk formål eller tjener noen offentlig interesse.

– Dette handler i bunn og grunn om hvilken vei vi ønsker at samfunnet skal utvikle seg. Vi må også som forfattere, være villig til å gi kraftige tilsvar. Så langt har skribent- og oversetterforeningene konsentrert seg om manusrettigheter, men det må også settes søkelys på at aktører opptrer etisk og i henhold til god forretningsskikk.

Espen Skjerven er ikke fremmed for at både Data- og Forbrukertilsynet burde kobles til saken.

– Det blomstrer ugress på nettet. Dette burde vi anstrenge oss for å luke bort, avslutter han.