Johanne Askeland Røthing blir ny forlagssjef for Aschehoug Barn og Ungdom.

– Det er en stor glede å kunne kunngjøre at Johanne Askeland Røthing tiltrer som vår nye forlagssjef for barne- og ungdomslitteratur, sier forlagsdirektør Åse Ryvarden. – Med sin lange erfaring som redaktør, en imponerende portefølje av prisbelønte forfattere og ledererfaring som både vikarierende og fungerende forlagssjef, var Johanne en kandidat i særklasse. Hun har et unikt blikk for kvalitet og sjeldent god kommersiell teft. Vi kunne ikke bedt om en bedre leder for denne avdelingen, sier Ryvarden.

Røthing ble ansatt som redaktør for barnebøker i Aschehoug i 2010, og har siden 2022 vært sjefredaktør. Selv uttrykker Røthing stor entusiasme for den nye rollen.

– Jeg gleder meg enormt! Aschehoug Barn og ungdom er en redaksjon med utrolig mye kunnskap, energi og pågangsmot – jeg kan ikke tenke meg en bedre gjeng å jobbe med. Våre forfattere og illustratører er blant landets beste, og det er en ære å få lede arbeidet med å utgi deres bøker.

Røthing starter forlagssjefkarrieren med fire Brage-nominasjoner, og ser frem til å løfte barne- og ungdomslitteraturen videre.

– Oppmerksomheten rundt barnelitteratur er viktig, og det er fantastisk å se at Brageprisen fremhever så mange gode og varierte utgivelser. I en tid der lesekrisen truer, er vårt mål å utgi kvalitetslitteratur som når ut til alle. Å bidra til barn og unges leselyst er noe av det mest meningsfulle jeg kan tenke meg.