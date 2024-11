– Det er ingen AI-tilhengere i Norge

– Hvis forfatterne skriver til meg på en høflig og konstruktiv måte, har jeg ingen problemer med å endre tekstene, sier mannen bak Leserlyst.com.

– Leserlyst.com har to mål. For det første ønsker vi å lage en nyttig nettside for lesere der de kan finne informasjon om sine favorittbøker og dele sine leseopplevelser. Dette kan være gjennom vår kommentarseksjon eller ved å bruke nettsiden som en plattform for å publisere egne tekster.

– Det andre målet er å fungere som en portefølje for å gjøre Fjord Rank (https://fjordrank.github.io/) kjent. Dette er et nytt prosjekt jeg har lansert for å prøve å samarbeide med norske bedrifter. Jeg tilbyr SEO-tjenester og opprettelse av nettsider eksternt fra Catalonia for det norske markedet.

Det sier Ferran Barbarà til Bok365. Han er mannen bak den mye omdiskuterte nettsiden Leserlyst.com. Forrige uke publiserte Bok365 en artikkel om nettsiden, som selv hevder å ha «samlet et utvalg av bokanmeldelser for deg som er på jakt etter din neste store leseopplevelse». Flere forfattere og bransjefolk har kritisert nettsiden, som i stor grad baserer seg på KI-tekster i forfatterbiografiene og «anmeldelsene». I tillegg profileres anmelderne med hjelp av KI-skapt visuell identitet.

I en e-post til Bok365 opplyser Barbarà at hele nettsiden er utviklet ved hjelp av KI, og at han ikke anser dette som problematisk.

– La meg starte med å si at det ikke finnes noen regulering som krever at nettsteder merker innhold som er generert av AI. Jeg vil også legge til at det faktum at innhold er laget av AI ikke nødvendigvis betyr at det er dårlig. Dette er noe dere ofte antar, og jeg er sterkt imot denne holdningen. AI er et like gyldig verktøy som alle andre for å skrive tekster, og det trenger ikke nødvendigvis å skrive dårligere enn mennesker (faktisk kan det i noen tilfeller skrive bedre enn enkelte mennesker), sier Barbarà, og fortsetter:

– Det er ingenting galt med å bruke det. På Leserlyst har kontekstene sviktet, det er klart. Spesielt i seksjonen om forfattere, som tydeligvis har størst forbedringspotensial. Men jeg mener AI er et fantastisk verktøy vi kan dra stor nytte av. Det er tydeligvis ingen AI-tilhengere i hele Norge, men ingen bør bli overrasket hvis noen en dag oppdager at favorittboken deres er skrevet av AI. Hvis boken er god, ser jeg ingen grunn til at det skal være noe å skamme seg over.

– Det er veldig lett å kritisere nettstedet mitt

På spørsmål om hvorfor han bruker KI-genererte bilder og angivelig feilaktig informasjon om anmeldernes identitet, avviser Barbarà at dette kan regnes som misvisende.

– Jeg anser ikke at jeg inkluderer feilaktig informasjon om forfatterne mine. Jeg bruker pseudonymer, noe som er ganske vanlig i litteraturens verden og har blitt brukt i flere år innen markedsføring. Som webmaster ønsker jeg at bildet mitt skal assosieres med en idé, i dette tilfellet at jeg er veldig god på SEO-strategier og nettsidedesign. Jeg er ikke interessert i å bli kjent som «den lidenskapelige for norsk litteratur». Jeg vil at merkevaren min skal assosieres med min profesjonelle aktivitet, i dette tilfellet SEO og nettsidedesign.

– Hvordan sørger du for å sikre kvaliteten i innholdet på nettsiden din?

– Når det gjelder kvaliteten, er jeg fullstendig klar over at kvaliteten på nettsiden ikke er som forventet. Jeg beklager til alle forfattere som kan ha følt seg fornærmet av eventuelle feil på nettsiden. Jeg lanserte prosjektet 10. oktober, og vi kan si at det fortsatt er i beta, sier Barbarà, og fortsetter:

– Men fra dette til lynsjingen som nettstedet har opplevd, mener jeg det er en stor forskjell. Det er veldig lett å kritisere nettstedet mitt og le av AI-feilene. Men vet dere hvor mange e-poster jeg har mottatt med forslag til forbedringer? Én. Det er noe jeg ser på som en del av menneskelig natur, men jeg må innrømme at det skuffet meg, spesielt fra et samfunn som jeg beundrer dypt, det norske.

– Jeg har ikke tjent penger på dette

Barbarà ønsker også å komme med noen presiseringer til Bok365s opprinnelige artikkel.

Her skriver vi blant annet: «Bedriftene WebDesign Norge og Fjord Rank finnes ikke i Brønnøysund-registrene eller andre offentlige registre».

Barbarà kommenterer:

– Jeg er ikke pålagt å ha en bedrift i Norge for å jobbe i det norske markedet. Hvis noen ønsker å samarbeide med Fjord Rank, vil vi gjøre det eksternt, og alt vil bli fakturert lovlig under spanske lover.

Eystein Hanssen, leder i Forfatterforbundet, er sitert følgende: «Disse fiskestedene er ikke lett å forstå. Formålet er trolig hovedsakelig å få deg til å oppgi e-postadressen din, som deretter kan brukes på en urettmessig måte i en annen sammenheng».

Barbarà kommenterer:

– På nettstedet mitt ber vi aldri om brukernes e-post utenom i kontaktskjemaet eller for publisering av anmeldelser, der brukeren frivillig oppgir dette og formålet er klart. Dette er en veldig alvorlig påstand som jeg mener dere burde ha bekreftet med en IT-ekspert før dere publiserte den.

Avslutningsvis sier Barbarà:

– Igjen, jeg beklager hvis nettsiden ikke har den kvaliteten som noen forfattere forventer. Hvis de skriver til meg på en høflig og konstruktiv måte, har jeg ingen problemer med å endre tekstene. Jeg har ikke tjent penger på dette nettstedet, tvert imot har det kostet meg penger og tid å utvikle det.