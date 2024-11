Varsko: «Fake-side» om norsk litteratur

ADVARSEL: Kjenner du teknologi-entusiast, litteraturelsker og arkitekt, Lars Hansen? Lars hevdes stå bak en ny norsk litteratur tjeneste med over 2900 bokomtaler.

En helt ny norsk litteratur tjeneste har funnet veien hjem til nettet. På nettstedet https://leserlyst.com/ tilbys du «2911 detaljerte bokomtaler å utforske». Problemet er dessverre bare det at hele tjenesten er «fake» og alt innholdet KI-generert.

Likevel er det norske forfattere som deler omtaler fra nettstedet på sosiale medier.

En som roper varsko er lærer og Cappelen Damm-forfatter, Marianne Teie (f.1978). Teie debuterte i 2017 og har utgitt to diktsamlinger, samt to romaner. Den seneste Jeg kan ikke trylle kom i år og omhandler en kvinne som opplever vold i en nær relasjon som til slutt får fatale konsekvenser.

Uten kritisk sans?

På sosiale medier skriver Marianne Teie om nettstedet Leserlyst.com:

Det kommer til å bli vanskelig for skoleelever som skriver særemne i norsk når mystiske nettsteder med KI-generert info om landets forfattere dukker opp. Dette nettstedet har fått det meste feil om meg, og det er jo synd for det hadde jo vært hyggelig å være fem år yngre og en «overbevisende skikkelse i norsk samtidslitteratur». Nå er det sikkert ikke så mange elever som skriver i vei om mitt forfatterskap, men det er så mye som ikke stemmer på alt og alle som kan krype å gå i det norske litteraturlandskapet at den stakkars eleven som ramler inn her uten kritisk sans og med kort tidsfrist før oppgaven skal leveres risikerer å gå på en skikkelig smell.

Teie forteller videre at hun har forsøkt å advare kollegaer som har videreformidlet informasjon fra nettstedet, men at hun da har fått kommentarer slettet på sosiale medier.

Ingen av personen bak tjenesten eksisterer

Bok365 har uten hell forsøkt å spore noen av personene som hevdes å stå bak tjenesten.

På siden «Om Oss» vises et «team» på fire personer. Personene har vi ikke klart å finne data på verken i sosiale medier eller via andre digitale søk. Pekelinkene til Facebook, Instagram og Pinterest er tomme lenker. Bildesøk av «Lars Hansen, Rebeca Tamboleo, Silje Berg og Ida Bergström» viser at dette er mest trolig KI-genererte bilder.

Det er heller ikke oppgitt navn på den som har skrevet bokomtalen. Man kan anta at deler av bokomtalene er «fisket» fra andre nettsteder eller er fiktive. En del av artiklene står til troenes og er hentet, bl.a. fra Store norske leksikon. Andre er full av feil og til dels fritt oppspinn.

Nettsiden er påstått laget av WebDesign Norge, eller designbyrået FjordRank. I følge juridisk merknad påstås siste oppdatering å være den 08.06.2022. Nettsiden påstås å være eid av Ferran Barbarà, Calle Arpella, Spania.

Nettsiden påstår inneholde mer enn 2911 detaljerte bokomtaler. På de bokomtalene som vi har undersøkt, er det ikke oppgitt navn på den som påstås å ha levert bokomtalene. Utviklerne påstår å ha utviklet mer enn tusen nettsider. Domenet leserlyst.com er registrert av selskapet «Soluciones Corporativas IP» i Manacor, Spania. Dette står både som administrator og registrant (eier). Soluciones Corporativas IP har opprettet flere nettsider som for «fisking» av opplysninger, deriblant: https://norgeoppussing.com.

Innholdet på nettstedet er ikke utviklet eller skrevet av norskspråklige. Til det er språket for striglet og upresist. Firmaene WebDesign Norge og FjordRank eksisterer ikke i Brønnøysundregistrene, eller i andre offentlige registre. Ved dybdesøk kan vi heller ikke finne andre digitale spor etter de såkalte firmaene.

«Jeg har ikke noe å skjule»

Forfatterforbundets leder Eystein Hanssen er bokaktuell med sin første sakprosa utgivelse som utkom i oktober, Jeg har ikke noe å skjule (Megafon Forlag). I boka spør Hanssen nettopp om hvor god oversikt vi har på de kommersielle, kriminelle og statlige aktørene som sporer oss på nett? Boka handler om hvem disse aktørene er, hvordan sporingen foregår og hva vi kan og bør gjøre for å ta tilbake kontrollen av vårt digitale liv.

– Hva tenker du om denne tjenesten, Eystein Hanssen?

– Generelt står det å ønske at også vi forfattere var meget kritiske til omtaler både av bøker og oss selv. Nå er det imidlertid slik at jo mer man ønsker omtale, dess lettere er det å bite på kroken. Mange forfattere føler seg oversett, som yrkesgruppe lar vi oss derfor kanskje lettere kurtisere. Vi må likevel vurdere om informasjon er sann eller falsk, og ikke bli offer for sosial manipulering via nettet.

– Hva er hensikten med denne type KI-genererte tjenester?

– Slike fiskesider er ikke lett å forstå seg på. Antagelig er hensikten primært å få deg til å legge igjen e-postadressen din, for så å samle den til en en større gruppe man senere kan misbruke i annen sammenheng.