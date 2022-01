Her er vinnerne av Årets Ulest

Tre debutanter ble i kveld kåret til Årets Ulest i hver sin kategori.

Nettbokhandelen Bookis har siden 2020 delt ut prisen Årets Ulest til forfattere de synes fortjener mer oppmerksomhet.

Det som startet med 414 nominasjoner, 18 delfinalister og seks finalister, har nå blitt til tre vinnere i kategoriene Barne- og ungdomsbøker, Romaner, og Dikt og noveller. De tre vinnerne er alle debutanter.

Nynorsk ungdomsbok

Ann Helen Kolås Ingebrigtsen fra Ålesund vant prisen i kategorien Barne- og Ungdomsbøker med ungdomsromanen Sinne (Samlaget, 2020). Boken handler om 15 år gamle Synne som har ADHD. Hun har ikke lyst til å være «jenta med ADHD» og bruker mye tid og energi på å være helt vanlig. Men så kommer to nye elever til klassen, og alt endrer seg.

– Det betyr utrolig masse, det er en ungdomsbok på nynorsk så det er ikke selvsagt at den får oppmerksomhet i det hele tatt. Jeg er veldig takknemlig for at den har blitt stemt frem, sa Kolsås Ingebrigtsen da hun mottok prisen.

Hun fortalte videre at hun syntes det var for lite ADHD i litteraturen, og særlig når det kommer til kvinnelige hovedpersoner. – Jeg ville gi ungdom en karakter de kunne kjenne seg igjen i, sa hun.

En «prank»

Tone Nilsen-Bie fra Florø, bosatt i Alta, vant Årets Ulest i kategorien Dikt og noveller med novellesamlingen Sumarvariasjonar (Skriveakademiet, 2021). I novellene viser forfatteren at alt ikke alltid er som vi tror hos dem rundt oss.

Nilsen-Bie forteller at hun er i kontakt med et forlag og jobber med en ny ungdomsroman. Hun ble glad da hun mottok prisen, selv om hun trodde det var tull da hun ble nominert.

– Jeg har følt at jeg har vært med i en «prank», og at alt var tull, sa hun under prisutdelingen.

Mye arbeid

Den siste vinneren var Geir Jacobsen fra Trondheim. Jacobsen vant prisen i kategorien Romaner med boka Lyst mørke (Publica, 2021). Handlingen i romanen er lagt til 1986 og forteller om en familie som blir rammet av en tragedie som snur rundt på livene deres.

Jacobsen forteller at han brukte et års tid på å skrive romanen, og at det var mye arbeid.

– Det er debutromanen min og det er stort å vinne Årets Ulest, sier Jacobsen.

Utenfor bestselgerlistene

Daglig leder i Bookis Arne-Morten Willumsen forteller i en pressemelding at det er viktig for Bookis å bruke tid og ressurser på Årets Ulest.

– Med Ulest har vi løftet frem forfattere som har skrevet ordentlig gode bøker som fortjener rampelyset. Responsen fra både lesere og forfattere er overveldende positiv, og vi er stolte over å ha etablert denne litteraturprisen i Norge.

Willumsen forteller at ideen til Årets Ulest kom da de oppdaget at temaet «ukjente forfattere», og «litterære hemmeligheter» var hyppig diskutert i sosiale medier.

– Vi oppdaget også at flere lesere gjorde en innsats for å lese bøker utenfor bestselgerlistene, og at de satt igjen med flere gode leseopplevelser fra ukjente forfattere. Vi tenkte umiddelbart at dette var veldig spennende, og noe vi ønsket å følge opp på en eller annen måte. Vi landet til slutt på at vi ville gjøre noe som lignet på NRK sitt Urørt, og derfra var veien kort til Årets Ulest, sier Willumsen.