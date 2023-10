Tre stubber om Jon Fosse

LYRISK: Denne søndagen rydder vi selvsagt plass til vår ferske Nobelprisvinner.

Redningsmannen Nyberg

Vi starter i fjor med Jan Nybergs anmeldelse av Jan H. Landros bok Jon Fosse – Enkelt og djupt. Om romanane og forteljingane hans. Nyberg kunne avsløre at han antagelig kan ha reddet Fosse fra en journalistisk karriere.

Les: Forsøk på å beskrive det ugjennomtrengelige

Kvifor sluttar terningen på seks auge?

Her nest går vi til høsten 2019. Den gang utkom Det andre namnet – de to første bindene av romanverket Septologien i syv deler, fordelt på tre bøker hver utgitt med ett års mellomrom. Vår anmelder Vidar Kvalshaug nevner allerede da muligheten av en Nobelpris, og beklager seg over at det ikke finnes et terningkast syv.

Les: Terningkast sju: Fosse i full fyr

Savnet av Fornebu

Vi avslutter søndagens lyriske hyllest til Nobelprisvinneren med en Fosse-stubb som opprinnelig stod å lese her i spalten i 2014, men som jeg bygget på og publiserte på nytt – senhøstes i fjor. Jon Fosse skriver ofte om det som ikke har navn.

Les: Eg saknar Fornebu