Til orde mot hatprat

WEXFO: Ord er makt og må brukes med respekt, men det er bare en ting vi trenger å frykte mer: Taushet, mener AUF-leder Astrid Hoem.

Hoem var bare 16 år da hun opplevde og overlevde terroren på Utøya. På WEXFO-konferansen i Lillehammer mandag holdt hun et følelsesladet og reflektert innlegg i debatten om ordets makt og faren for misbruk av det frie ord.

– Alt starter med ord, og ord kan gi næring til kjærlighet og det kan skape hat. Terror kommer ikke ut av intet, men av språkbruk. Språk kan splitte oss i et «oss og dem» som igjen kan resultere i at man ikke «anerkjenner» eller ser de andre. Og har du først kommet så langt, er også veien til hat lettere, sa Astrid Hoem og tilføyde:

– Alt hat fører ikke til terror, men kimen til all terror ligger i hat.

AUF-lederen advarte også mot en tilstand hvor det ekstreme blir normalisert , og innrømmet at hun på et personlig plan frykter denne «normaliseringen» av ekstreme synspunkter mer enn å bli utsatt for et nytt terrorangrep.

– Derfor er det så viktig at vi verner om det frie ord ved å snakke ut mot ekstreme meninger og hatmeldinger. Det er bare en ting som kan være farligere enn ordet, og det er taushet.

Algoritmenes makt

I debatten om hatprat var også FN-rapportør Irene Khan tidligere på dagen klar på at det brukes bevisst av enkelte menn i et forsøk på å bringe kvinner til taushet på sosiale medier, mens lederen for gravejournalist- og nettstedet Bellingcat, Christo Grozev, etterlyste større ansvar hos Google, Facebook og andre tech-kjemper.

– I dag kan alle velge sine egne ekkokamre og få sine fordommer forsterket der. For å redusere omfanget av hatprat må enten algoritmene endres eller reguleringer innføres. Tech-selskapene bør omfavne algoritmer som markedsfører moderate meninger heller enn å dyrke det som skaper konflikt.