– Abid Raja burde være pensum

Det fantastiske med Rajas bok Min skyld er at den angår og berører så mange folk og på så mange forskjellige vis, mener Knut Gørvell.

UKAS BOKFJES: Vår stafettpinne reiser videre. Sist sendte Vigmostad & Bjørke-redaktør Marius Aronsen den videre til Cappelen Damms markedsdirektør Knut Gørvell.

Hva jobber du mest med akkurat nå?

– Nå jobber jeg for fullt med Cappelen Damms høstliste. Jeg har en tendens hvert år til å si at det er snakk om tidenes høstliste, men i år mener jeg det virkelig. Som jeg sier det i bokrådene: Norges største og viktigste forlag har en høstliste med en unik bredde og enda flere topper enn tidligere. Akkurat disse ukene der vi er i bokrådene er noe av den viktigste jobben vi gjør hele året. Det er utrolig gøy og spennende, for vi har så mange bøker vi desperat forsøker å få bokhandlene til å forstå at de må spre til det norske folk.

Bokbrøken: Hvordan er dine lesevaner – hvor stor andel av boklesingen er forbundet med jobb og hvor mye er ren fornøyelse?

– Jeg leser mange bøker i uken. Det er nesten alltid bøker knyttet til jobben og selvsagt svært ofte fra vårt forlag. Jeg er en lystleser som elsker å lese nye bøker både smale og brede. I helgen har jeg for eksempel lest høstens roman til Erlend Loe. Den skal hete Giæver og Iunker, og er Loe på sitt beste. Det er en monolog fra en gammel grinebiter – nesten som om En mann ved navn Ove møter Tollak til Ingeborg.

Den andre boken jeg leste var en ungdomsbok som jeg mener alle ungdom bør lese, Anne Wisløffs Lik meg – første gang. Jeg er utrolig lettrørt når jeg leser, og jeg vet ikke helt hvorfor tårene triller så mye under lesningen av denne vakre og viktige romanen. Men det en svært god roman om å være ung, forelsket og skulle debutere seksuelt. La meg si det sånn til alle ungdoms-foreldre der ute: Du trenger ikke ta den kleine samtalen med ungdommen din, for her er boken som gjør det mye bedre, vakrere og mer følsomt enn deg.

Trekk frem en i bokbransjen du virkelig verdsetter – og hvorfor?

– Håkon Havik, sjefen for Storytel Norge. Han har vært med å utvikle strømmeeventyret for lydbøkene i Norge. Strømmingen har ikke bare utvidet lesegruppene og måten vi opplever litteratur på, men det har også vært et eventyr for forfatternes backlist og bokens levetid. Jeg håper ekstremt på en god boklov med lang fastpris og som også opprettholder de gode rammebetingelsene for strømmetjenestene.

Hvis du skulle løfte frem en virkelig god bok du har lest det siste året – hvilken velger du og hvorfor?

– Dette er jo marerittspørsmålet for en salgs- og markedsdirektør med Norges klart bredeste utgivelsesliste, men jeg får prøve. I år har jeg vært svært opptatt av at folk skulle forstå den opplevelsen jeg og mange andre har hatt av lese Valérie Perrins Å vanne blomster om kvelden. Og i det tilfellet kan jeg også takke Dagbladets Cathrine Krøger for hjelpen, som i likhet med en italiensk anmelder kalte den «verdens vakreste bok» og mente hun «kunne gitt den terningkast sju».

Likevel er det siste årets viktigste bok for meg Abid Rajas Min skyld. Jeg har hatt gleden av å reise land og strand rundt for å bokbade Abid Raja. Når man ser den reaksjonen den boken skaper hos leserne, er det ren lykke å jobbe med bøker. Nå har opplaget passert 100 000 eksemplarer, og det er selvsagt utrolig gøy. Men det fantastiske med Min skyld er at den angår og berører så mange folk og på så mange forskjellige vis. Den gir håp om at vi alle kan sprenge våre rammer, at vi alle kan ha stor betydning for hverandre og at uansett hvor mørkt det er, så kan du komme deg ut av mørket. Jeg syns det er en bok som burde være pensum overalt, og det mest utrolige for meg som er opptatt av lystlesning, er at den nærmest oppleves som en spennende og rik roman – og med en lykkelig slutt.

Hva ville du helst blitt spurt om? Og hva ville du svart?

– Da jeg var ung, drømte jeg om at Francis Ford Coppola eller Martin Scorsese skulle spørre om jeg ville ha en rolle i en av deres filmer, og jeg ville selvsagt sagt ja. Nå er jeg blitt en smule mer realistisk, så jeg ville gjerne blitt spurt om hvorfor jeg jobber i bokbransjen. Svaret ville være at jeg elsker å pushe alle slags bøker på folk, for jeg tror at folk som leser får et litt bedre, mer innholdsrikt og klokere liv.

