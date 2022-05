Tidenes Lillehammer-billettsalg

Publikum er klare for Norsk Litteraturfestival! Så langt har festivalen solgt dobbelt så mange billetter som på samme tidspunkt i toppåret 2019.

Et topp program i vente, men i kjølvannet av to år med pandemi – hva blir effekten av noe slikt? Dette har arrangørene av Norsk Litteraturfestival på Lillehammer også vært usikre på. Nå har de i hvert fall en foreløpig fasit: Per nå har festivalen solgt dobbelt så mange billetter som på samme tidspunkt i toppåret 2019.

Etterlengtet festival

– Vi har vært veldig spente på hvor klare publikum er for festival etter pandemien, og dette er over all forventning. Det er tydelig at det å reise til Lillehammer for å gå på festival, oppleve forfattere og møte folk er etterlengtet. Folk jeg møter i bransjen virker veldig klare, både de som var på festivalen i fjor og fikk oppleve det vårslippet det ble og ikke minst de som bare har hørt om hvor ekstatisk det var, sier festivalsjef Marit Borkenhagen til BOK365. – Når vi i tillegg kan lokke med et så sterkt program, med litterære verdensstjerner, konserter og innhold folk skjønner at kommer til å bli gøy, er det kanskje ikke så rart.

Bred oppgang

Enten er det flere som handler tidlig eller så kommer det til å bli uvanlig folksomt på Lillehammer i mai/juni.

– Er det slik at publikum bør skynde seg, med tanke på å sikre seg dagspass og billetter?

– Vi ser at salget fordeler seg utover hele bredden av billetterte arrangementer, så det er jo veldig positivt. Dermed er det også en god del billetter tilgjengelig på det meste, men hvis det er spesielle arrangementer man vet at man vil ha med seg så er det lurt å kjøpe nå.

Knallsterkt program

Festivalsjef Marit Borkenhagen har tidligere karakterisert årets Lillehammer-meny som «tidenes sterkeste»:

– Vi får besøk av vinneren av Nobels litteraturpris Abdulrazak Gurnah, og vinnerne av Nobels fredspris, Maria Ressa og Dmitrij Muratov, de britiske forfatterne Ali Smith, Douglas Stuart og Natasha Brown, nordiske stjerner som Niviaq Korneliussen, UKON og Jan Guillou og norske publikumsfavoritter som Linn Ullmann, Simon Stranger, Anne Holt og Carl Frode Tiller, Linda Eides språksjov og Hovland og Tomrens britpoporkester, fortsetter festivalsjefen.

Presset kapasitet

– Det er mye som skjer i Mjøsbyen i tilknytning til årets festivaldager disse dagene – med nobelt besøk, Wexfo-seminar, Rights Center og Norsk Litteraturfestival. Det kan se ut som om hotellkapasiteten er presset nå – men det blir kanskje frigitt noen rom etter hvert?

– Akkurat nå oppleves det veldig fullt og det er helt klart et dilemma. Utfordringen er at hotellene også er usikre etter pandemien og gjør alt de kan for å fylle opp, også med grupper ut over våre aktiviteter i en uke hvor de burde holde åpent slik at ikke bare inviterte gjester, men flest mulig publikum burde få mulighet til å reise til Lillehammer, så dette er noe vi må jobbe med dem for å få til bedre fremover. Festivalen begynner å få oversikt over vårt behov og kommer til å slippe en del rom mot slutten av denne uka, så det gjelder å følge med. Erfaringen er at det løser seg for alle interesserte før festivaldagene er der, sier Marit Borkenhagen.