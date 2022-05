Frisk forlag satser ungt 

Hanna Tobiassen er ny daglig leder hos Frisk forlag. Samtidig styrker forlaget seg både administrativt, redaksjonelt og strategisk.

– Frisk er et godt og sammensveiset team som spiller hverandre gode. Vi har en flat struktur hvor alle ni ansatte tar ansvar og bidrar kreativt. Selv om vi begynner å bli en mellomstor bedrift har vi beholdt evnen til å ta raske beslutninger når det er nødvendig. Det er en stor ære og en motiverende utfordring å bli daglig leder for Frisk forlag nå, forteller Hanna Tobiassen, som med sine 28 år blir blant landets yngste i tilsvarende forlagsjobb.

Ved siden av å være «den administrative motoren» i Frisk de siste årene har Tobiassen også bygget opp sideforlaget Organized.no som gir ut planleggere i flere kategorier. Den unge daglige lederen startet opp i deltidsjobb i Frisk under økonomiutdanning og har fulgt forlaget siden:

– Da var det litt regnskapsarbeid og kundeservice på deltid og i sommerferien. Nå har jeg vært her i snart syv år, så det har vært litt av en reise å få være med på. Fra å gi ut 1-2 bøker i året til over 20!

Styrker Stavanger-basen

Samtidig som Tobiassen startet som daglig leder ble Tina Kyrkjeeide (34) fra Jørpeland rekruttert til sin første jobb i bokbransjen for å styrke forlaget administrativt og øke tilstedeværelsen på sosiale medier. Sammen med forlegger Anders Aasen Berget har alle tre kontor på Bokhuset i Stavanger sentrum.

– Hovedoppgaven blir enkelt og greit å sørge for at vi er en gjeng av ansatte, forfattere og samarbeidspartnere som holder den gode kvaliteten vi har i alle ledd på våre bøker. Det er og skal være et kjennetegn på Frisk-bøker. I tillegg retter vi et større fokus på miljø og bærekraft. Det er veldig enkelt å si, så det viktigste er at vi finner gode løsninger som faktisk gjør en forskjell, forteller Tobiassen.

Totalt teller forlaget ni ansatte lokalisert i Stavanger, Bergen, Oslo, Trondheim og Vang i Valdres. Omsetningen i 2020 var på 33 millioner kroner. 2021-tallene, som snart er klare, viser videre vekst.

– Vi har en sunn økonomi og like sunn miks av dyktige forfattere. Samtidig er det en stadig kamp å nå gjennom med bøker i bokhandel og direkte til kunder. Det vi gjorde i fjor holder ikke i år, men den stadige utviklingen på alle fronter er noe av det som gjør både bransjen generelt, og Frisk spesielt, til et attraktivt sted å være.

Inn som ny sjefredaktør

Samtidig som Tobiassen startet som daglig leder gikk redaktør Malene Vilnes-Bakke over i rollen som sjefredaktør. Vilnes-Bakke har vært tre år i Frisk og står som redaktør for flere av forlagets største bestselgere de siste årene, deriblant Kroppen for voksne av Trond-Viggo Torgersen.

– Jeg brenner for at bøker, også sakprosa, skal ha så godt språk som mulig. At vi skal våge å bruke gode litterære grep, ta oss tid til å kna teksten, og dermed bidra til at sakprosa blir like ofte valgt som skjønnlitteratur, også når man søker gode leseopplevelser, forteller Vilnes-Bakke.

Frisk-visjon

Hun er tydelig på at den sikreste måten å etterleve Frisk-visjonen om å ha de mest fornøyde forfatterne, er å sørge for at hver bok blir noe forfatteren virkelig er stolt av.

– De skal føle at de eier konseptet og omfavne sitt eget bokprosjekt, og jeg skal sørge for at de føler seg ivaretatt, at de får den aller ypperste form for støtte og kompetanse, og at de føler seg hjemme. Heldigvis er vi et tett team i Frisk, noe som sørger for at forfatterne har de beste ressursene rundt seg i hvert ledd av prosjektet. Ut over Frisk sine egne ansatte har vi et kobbel av de fremste på sitt område i norsk bokbransje innenfor både foto, design, illustrasjon, språkvask og korrektur.

Hvilke ideer som til slutt ender med utgivelse, velger sjefredaktøren ut sammen med redaktør Nicolay Woldsdal og forleggerne.

– Det er i alle fall skikkelig gøy med alle som banker på døra og ønsker å gi ut på Frisk for tiden. Vi er et bra team som jobber med å velge riktige forfattere og kombinere dem med krystallklare konsepter. Og så klart: språket skal skinne. Alltid!

Forleggere med fokus på utvikling

Frisk forlag ble startet i 2013 av fysioterapeutene Anders Aasen Berget og Lennart Krohn–Hansen, som har ledet forlaget i tospann hele veien. Med daglig leder og sjefredaktør på plass flytter forleggerne fokuset over på utvikling og de lange linjene.

– Vi tar ganske frie roller og har flere prosjekter på tegnebrettet som alt handler om å styrke Frisk og gjøre forfatteropplevelsen best mulig. Av det vi er i gang med er blant annet en digital assistent for beregning av royalties, bærekraftige opplagstall og innsikt til forfattere. Vi jobber også konkret med hvordan vi kan bidra til flere gode møter mellom forfatter og leser i tiden som kommer, sier Anders Aasen Berget.