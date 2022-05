Raja runder 100 000

Abid Rajas suksess med "Min skyld". Nå er opplag nummer 12 trykket og Raja runder med det 100 000 eksemplarer.

Abid Rajas kritikerroste bok Min skyld En historie om frigjøring ble lansert august 2021, og gikk rett inn på bestselgerlisten. Der har den nå ligget i hele 37 uker.

Ikke bare ble Min skyld den boken som solgte mest i 2021, i 2022 har den fortsatt å selge godt. Cappelen Damm har trykket hele tolv opplag. Totalt er boken trykket i 100 000 eksemplarer. Min skyld vant også Bokhandlerprisen 2021 og ble i tillegg kåret til årets bok av BOK365-leserne.

– Et fenomen

– Min skyld er blitt et fenomen. Kritikerne roste den, og store deler av det lesende folk har trykket den til sitt hjerte, sier Knut Gørvell, salgs- og markedsdirektør i Cappelen Damm. -Det er svært sjelden en bok i dette årtusen har nådd maken til salgstall. Det skyldes at det er en nærmest eventyrlig livshistorie som er utrolig viktig for å forstå en oppvekst mellom to kulturer og hvordan man kan oppnå fantastisk mye mer enn man i utgangspunktet tror. Det kan virke som om leserne i Norge føler litt som meg, at det vil være et hull i allmenndanningen og ikke ha lest Min skyld.