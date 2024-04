Supertrio inntar bokadapsjon

En stjernelag av skuespillere skal spille nysgjerrige aldershjemsbeboere når Richard Osmans boksuksess «Torsdagsmordklubben» filmatiseres.

Pierce Brosnan, som har spilt både detektiven Remington Steele og 007-agent James Bond, trår til i rollen som eks-fagforeningslederen Ron.

Helen Mirren skal spille den tidligere spionen Elisabeth, Ben Kingsley tar rollen som den pensjonerte psykiateren Ibrahim, mens forhandlinger er i gang med skuespilleren som er aktuell i rollen som den pensjonerte sykepleieren Joyce, melder Deadline.

– Jeg er henrykt over at Helen Mirren vil bringe Elizabeth til live på kinolerretet. Hun er et sant ikon og jeg vet at hun vil fange den intelligensen, humoren og motet som gjør Elizabeth til en så elsket karakter, har Osman uttalt.

Regissør blir Chris Columbus, som slo gjennom med «Alene Hjemme»-filmene og gikk videre til «Mrs. Doubtfire», to Harry Potter-filmer og i senere år «Pixels».

Den nysgjerrige kvartetten bor på et eldrehjem der de får snusen i mye rart, slik forfatter Richard Osman har skildret i fire – snart fem – bøker i bokserien «Torsdagsmordklubben». Den første boken ble en bestselger da den utkom i 2020.

Her i Norge er det Gursli Berg Forlag som utgir Osmans bøker, og forlaget opplyser at de selger godt her til lands også.