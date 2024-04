Til kamp mot digitale distraksjoner: Deichman byr på mobilpause

Deichman deler ut 25 000 mobilsoveposer. Deichmans biblioteksjef, Merete Lie ønsker at biblioteket skal bidra til bevissthet om skjermbruk.

Mer enn halvparten av oss opplever å ha et problematisk forhold til skjermbruk. Dette tar Deichman på alvor med storsatsingen Ta tida tilbake. Deichmans hovedkampanje i 2024 handler om å hjelpe folk til å ta tida si tilbake; mindre tid på skjerm og mer tid til å lese, møte mennesker, trene, leke – se hverandre.

Ta tida tilbake kickstarter i morgen, mandag 22. april.

Mange ønsker å koble seg av, men klarer det ikke

Skjermbruk er polariserende, enten temaet kommer opp på foreldremøter blant venner, i middagsselskaper eller i familien. Det er ofte vanskelig å snakke om.

Dette er problematisk og noe Deichman ønsker å gjøre noe med. Hjelpe folk rett og slett.

– Vi er bekymret for at lesegleden er på vei ned. Vi venner oss til video, bilder og korte tekster, og blir dårlige på å lese lengre tekster. Derfor ønsker vi å teste ut noen grep, sier Deichmans biblioteksjef, Merete Lie.

Tall som bekymrer

Stadig flere undersøkelser viser at vår evne til å konsentrere oss over tid blir stadig dårligere. Dette er det mange som bekymrer seg over. Hele 67 prosent av befolkningen mener de er for mye på skjerm, ifølge en undersøkelse utført av Kantar for forskningsprosjektet Digitox. Her rapporterer også nesten halvparten av oss at vi ikke leser uten å gjøre noe med en skjerm samtidig.

Hjelp til bevisstgjøring

Oppmerksomhetsøkonomi, avhengighet, psykisk helse, kunstig intelligens, ytringskultur, polarisering, skjermbruk i skolen, leselyst og leseferdigheter er noen av områdene Deichman ønsker å rette søkelyset på.

-Vi vil vi gjøre det vi kan for å hjelpe folk til å skjerpe bevisstheten om egen skjermbruk, og bidra med konkrete tilbud til dem som ønsker å ta tak i dette, sier Merete Lie.

Spesialdesignede mobilsoveposer

Ett av Deichmans grep er å dele ut 25 000 mobilsoveposer som lånerne får gratis og kan ta med seg.

– Med disse mobilsoveposene håper vi i det blir lettere å legge bort telefonen og være til stede i sine egne liv – og ikke minst i bøkene vi leser.

Soveposene er bare et av tilbudene Deichman tilbyr for å hjelpe til med å bli bevisst eget skjermbruk.

Samtaler, debatter og forfattermøter

Det det blir i ukene og månedene fremover, en rekke mobilfri arrangementer, debatter og samtaler som handler om hva vårt forhold til skjermer og teknologi, og hva skjermbruk gjør med oss på godt og vondt.

Det blir blant annet møter med forfattere som gir oss skjønnlitterære innganger til disse spørsmålene. Forfatterne Olav Fangel og Kjersti Halvorsen skriver begge om mennesker som er for mye alene foran skjermen, og journalist, idéhistoriker og forfatter Hilde Østby har gitt ut boka Kart over ensomheten. Disse blir å møte på Deichman i Bjørvika. Det blir også «vårrengjøring i feeden» med medieforsker Trune Syvertsen, forfatter Maja Lunde og influenser Frida Marie Grande.

Vekk fra skjerm og kommentarfelt

Sammen med Nobels fredssenter og Velferdsetaten, samarbeider Deichman om arrangementsrekken Oslo snakker i april og mai. Her møtes meningsmotstandere for å øve seg på å være uenige i samme rom, og løfte debatten ut av kommentarfeltene.

Målet er å kunne diskutere og utforske hverandres synspunkter uten SoMe-plattformenes algoritmer og belønningssystemer. Med mobiltelefonen lagt vekk i en mobilsovepose.

Å ta tida tilbake er ikke lett, men Deichman håper å kunne bidra til å bli bevisst på timene vi bruker med blikket festet til en skjerm.