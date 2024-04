Ett år på bestselgerlista

Inga Strümkes bok om kunstig intelligens har tilbragt et helt år på bestselgerlistene.

– Det er ikke vanlig at en faktabok holder seg så lenge på listene, så dette må jo bety at nordmenn er sultne på kunnskap og har skjønt at AI påvirker livene våre så mye at det er viktig å kunne litt om det. Og sannsynligvis også at de synes at vitenskap og teknologi er gøy, sier Strümke i en pressemelding.

Boka ble fjorårets tredje mest solgte bok i Norge, uavhengig av sjanger, og vant Brageprisen i kategorien sakprosa. Kagge forlag har trykket 12 opplag av boka, som nå har et totalopplag på 56 000 eksemplarer. Før Maskiner som tenker ble utgitt i fjor, hadde forfatteren beskjedne forventninger.

– Jeg håpet på tusen solgte sånn at forlaget ikke skulle gå med tap, sier Strümke.

Maktkamp om kunstig intelligens

Et av Strümkes mål med Maskiner som tenker var å øke befolkningens kunnskap om kunstig intelligens, slik at flere kunne delta i debatten rundt teknologiens utvikling.

– Samfunnsdebatten er på et helt annet nivå enn den var bare i fjor, og det skjer ukentlig at folk jeg ikke kjenner kommer bort til meg og deler sine refleksjoner, som ofte er på et imponerende nivå. Jeg hadde også en student som fortalte meg at besteforeldrene hens på over 80 år hadde et imponerende reflektert forhold til AI. Hjertet mitt holdt på å smelte, sier Strümke.

Hun opplever også at våre politikere tar grep for å regulere kunstig intelligens, og trekker frem at vi nå har en digitaliseringsminister og et digitaliserings- og forvaltningsdepartement som et høydepunkt.

– Det er et stykke norsk forvaltningshistorie i seg selv. Jeg føler at AI tas på alvor av regjeringen som aldri før – men på akkurat den regulatoriske biten er vi nok avhengige av EU. Og dette er spennende tider, for EU får på plass verdens første AI-regulering i løpet av mai, og da er det duket for maktkamp mellom Europa og teknologigigantene. Det er bare å hente frem popcornet, sier Strümke.

Bestselgerlister for uke 17

Topp 10 – Norli – Krim og romaner – Uke 17 – 2024

Forfatter Tittel Forlag 1 Langeland, Henrik H. Makten og æren Cappelen Damm 2 Skaug, Trygve Jeg har venta sånn på deg Cappelen Damm 3 Engman, Pascal Bestselger Gyldendal 4 Helle, Helle Hafni forteller Oktober 5 Niemi, Mikael Stein i silke Oktober 6 Henningsen, Kristine S. Den siste festen Easywrite AS 7 Perrin, Valérie Glemt på en søndag Cappelen Damm 8 Montefiore, Santa Innsjøen ved Deverillslottet Bonnier 9 Colgan, Jenny Sommer over skyene Gyldendal 10 Rushdie, Salman Kniv Aschehoug

Topp 10 – Norli – Fakta – Uke 17 – 2024

Forfatter Tittel Forlag 1 Gran-Jansen, Ida Lur familiemat Stories of Tomorrow 2 Sommerfelt, Runa Runastrikk Bonnier 3 Lønning, Dag Jørund Jordboka for hagen Kagge 4 Strümke, Inga Maskiner som tenker Kagge 5 Haddaoui, Jamilla El Jamillas marokkanske mat Aschehoug 6 Straume, Trude Eide Den store airfryerkokeboka Frisk 7 Hammersmark, John Inge ; Pahle, Christopher Over norm Gyldendal 8 Aker, Geir Lederskap Kagge 9 Myklebust, Tomas Brandal Hvil deg sterk Gyldendal 10 Røyneberg, Anders ; Schjerven, Erik Krukkedilla Anders Røyneberg

Topp 10 – Norli – Barn og unge – uke 17 – 2024

Forfatter Tittel Forlag 1 Mjelde, Charlotte Felix har følelser Frisk 2 Dybvig, Per De står i kø Cappelen Damm 3 Sotberg, Victor Nekromanseren Egmont 4 Brinck, Camilla En uventet vending Cappelen Damm 5 Hopwood, Beverley Fargene : en sansebok om fargene Egmont 6 Kibuishi, Kazu Bølgerytteren Fontini 7 Kaldheim, Helen Mørkalven Egmont 8 Jewitt, Kath Dagen min Gyldendal 9 Horst, Jørn Lier Operasjon Ellemelle Bonnier 10 Hill, Eric Tassen Cappelen Damm

Topp 10 – Ark – Skjønnlitteratur – uke 17 – 2024

Forfatter Tittel Forlag 1 Langeland, Henrik H. Makten og æren Cappelen Damm 2 Engman, Pascal Bestselger Gyldendal 3 Colgan, Jenny Sommer over skyene Gyldendal 4 Skaug, Trygve Jeg har venta sånn på deg Cappelen Damm 5 Alexander, Rebecca Arven fra øya Bonnier 6 Niemi, Mikael Stein i silke Oktober 7 Engberg, Katrine Hvite netter Bonnier 8 Perrin, Valérie Glemt på en søndag Cappelen Damm 9 Jægtnes, Hilde Susan Solens sønn Vigmostad & Bjørke 10 Rushdie, Salman Kniv Aschehoug

Topp 10 – Ark – Generell litteratur – uke 17 – 2024

Forfatter Tittel Forlag 1 Tømmerbakke, Kristoffer mfl. Fyr opp! Bonnier 2 Sommerfelt, Runa Runastrikk Bonnier 3 Aker, Geir Lederskap Kagge 4 Hammersmark, John Inge mfl. Over norm Gyldendal 5 Lønning, Dag Jørund Jordboka for hagen Kagge 6 Skancke, Torgeir Wittersø Uglenes tale Gyldendal 7 Myklebust, Tomas Brandal Hvil deg sterk Gyldendal 8 Hexeberg, Sofie mfl. Ketokokeboken Cappelen Damm 9 Hammerseng-Edin, Anja Hva hvis det er mulig, da? Cappelen Damm 10 Aas, Åsne Midtbø Dysleksihåndboka for foreldre Universitetsforlaget

Topp 10 – Ark – Barn og unge – uke 17 – 2024