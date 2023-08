Strømmeinntekten per bok faller

Forleggerforeningens statistikk for andre kvartal 2023 viser fortsatt fall for forlagsinntektene per bok i strømmetjenestene. Inntekten til forlagene er nå nede på 27 kroner.

Antall bøker lyttet til i landets strømmetjenester fortsetter å øke kraftig. I første halvår ble hele 6 millioner bøker lyttet til. Dette er en oppgang på 20 prosent sammenlignet med året før.

Langt mindre inntekt per strømmet bok

Urovekkende er det likefullt for forlagene at forlagsinntektene står på stedet hvil med en oppgang på skarve 0,8 prosent til 163 millioner kroner. Dette betyr at forlagsinntektene per bok nå er nede i 27 kroner, mot et snitt på 36 kroner i 2022.

Av forlagsinntektene er norske forfattere stort sett garantert en minste-royalty på 11 kroner per bok (serieforfattere unntatt). Minste-royaltyen utgjør nå over 40 prosent av forlagsinntekten per bok.

Fysiske bøker og stykksalg

Antall solgte eksemplarer for fysiske bøker falt med 7 prosent til 3,9 millioner bøker. Høyere salgspriser bidro imidlertid til at forlagsinntektene ikke falt mer enn litt over en prosent. Samlede forlagsinntekter fra fysiske bøker utgjorde 373 millioner kroner.

I tillegg solgte forlagene e-bøker for 27 millioner.

Hele kvartalsrapporten fra Forleggerforeningen kan du lese her.