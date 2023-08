Lesesirkler, tradisjonshåndverk og historiske tilbakeblikk

Denne høsten på Nasjonalbiblioteket er preget av lesesirkler, norsk håndverk og historiske tilbakeblikk – i ulike formater.

Nasjonalbiblioteket fortsetter denne høsten lesesirkelen sin, men med et flunkende nytt land. 16. oktober vil forfatter Vigdis Hjorth, samfunnsdebattant Mohamed Abdi og skuespiller Carl Martin Eggesbø ha med seg publikum på å lese Nini Roll Ankers gripende skildring av arbeiderkvinnenes kår i Norge i mellomkrigstiden, Den som henger i en tråd fra 1935.

Håndverksfestival

Helgen 22.–24. september inviterer Nasjonalbiblioteket for andre gang til håndverksfestival. He kan du prøve deg på ulike teknikker og fordype deg i tradisjonshåndverk. I løpet av helgen kan man lære å brygge kveikøl, spikke en smørkkniv eller kanskje å sy din egen skinnpung. Det blir dessuten samtale om faren ved å romantisere håndverksfagene, med sosiolog og elektriker Jørn Ljunggren, snekker og forfatter Ole Thorstensen, og murer og kroppsbygger Lise-Marie Sommerstad, ledet av Torbjørn Røe Isaksen.

Musiker Elias Akselsen og konservator Mari Møystad møter journalist Nina Stensrud Martin for å snakke om kniven som symbol, kunsthåndverk og salgsvare for romanifolket. Og medieviter og musiker Torgny Amdam tar for seg hvordan de gamsle håndverkstradisjonene har fått en ny status gjennom hipsteren sitt engasjement for surdeigsbrød og hobbysnekring.

Black History Month

Kunsten å skape historie er temaet for Black History Month Norway i år. Artist og skuespiller Nosizwe Baqwa, håraktivist og gründer Lalla Coulibaly, slam-poet Michael «Doriansgrave» Opara, sosialantropolog og podkastvert Philip Rynning Coker og aktivist Ida Evita de Leon er alle kunstnere som skaper norsk kulturhistorie her og no, og den 26. oktober framfører de spesialskrevne tekster om personar som har inspirert dem. Tinashe Williamson er konferansier.

Norske filmskattar, Oslo kulturnatt

Serien Norske filmskatter, hvor det inviteres til å se gamle filmer med nye øye, fortsetter. 12. oktober står Kåre Bergstrøms parapsykologiske grøsser Klokker i måneskinn (1964) for tur. Blir man like skremt i dag?

Under Oslo Kulturnatt den 15. september blir det også film, da Nasjonalbiblioteket holder åpent hele kvelden og viser kinosuksessen Den siste Fleksnes, fra 1974. Denne kvelden blir det også omvisninger i Kartsenteret og i utstillingene Dårlig stemning og Opplyst.

Gamle greier

Nasjonalbiblioteket sin historiepodkast, «Gamle greier», gjentar suksessen og inviterer til nytt liveshow 9. november.

Men allerede 7. september lanseres nye episoder, hvor du blant annet kan høre historien om en tobarnsmor som ble krigskorrespondent under den spanske borgerkrigen, en professor som brukte vitenskapelige metoder for å bevise at de døde kunne snakke, og om jakta på en barnemorder som endte i et av de verste justismordene i moderne norsk historie.