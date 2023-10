Leser mer originalt nordisk

Det er deilig å være dansk i Norge.

– Forholdet mellom nordiske redaksjonsmiljøer er tett og godt, også på tvers av konserntilhørighet. I Aschehoug er vi i nær dialog med en rekke forlag i våre naboland om utgivelseslister, spennende nye forfatterskap og slikt, sier sjefredaktør i oversattredaksjonen, Annette Orre.

Löpa varg av Kerstin Ekman og Om udregning af rumfang av Solvej Balle er eksempler på romaner som også selger godt i norsk oversettelse. Men selv om oversattredaksjonen i Bonnier bestemte seg for å oversette Thomas Korsgaards Hvis der skulle komme et menneske forbi, var det ikke gitt at anmelderne hos NRK, Dagbladet, VG, Morgenbladet og Klassekampen kom til å anmelde den – men det gjorde de. Og boken føk til topps på bestselgerlistene, hvor den ble liggende i ukesvis.

Forskjellige markeder

En dansk bestselger blir ikke nødvendigvis en norsk bestselger. Orre, som tidligere jobbet som agent i Aschehougs agentur Oslo Literary Agency, mener det kommer av at bokmarkedene i de skandinaviske landene er forskjellige.

– Enhver oversattredaksjon må vurdere hvilke titler som vil fungere i eget marked. Suksess på det danske markedet betyr ikke automatisk at en bok vil treffe svenske eller norske lesere, forklarer hun.

Orre vet ikke om det oversettes mer nordisk litteratur enn tidligere, men at norske lesere er opptatt av svensk og dansk litteratur er det liten tvil om:

– Norske lesere har alltid lest mye nordisk litteratur, og de ledende forfatterskapene innenfor både litterære og kommersielle sjangre har i all hovedsak blitt oversatt til norsk, uavhengig av forlagstilhørighet, sier hun, og nevner forfattere som Jussi AdlerOlsen, Camilla Läckberg, Sara Stridsberg og Helle Helle som eksempler på nordiske forfattere som har vært toneangivende for nabolandslitteraturen i Norge, og som fortsatt er bestselgende forfattere her.

Strever med svensk

Nordisk eierskap og samarbeid eller ei: Den gjengse bokleser bryr seg nok ikke nevneverdig om boka er utgitt på et danskeller svenskeid forlag, en oppfatning også sjefen hos Tronsmo bokhandel, Eva Stenlund Thorsen, deler:

– Det som betyr noe er hva forlagene gir ut av oversatt litteratur fra andre nordiske land.

Thorsen kan ikke si om interessen for nordiske bøker har økt, men hun har merket seg en særlig interesse for nye skandinaviske bøker på originalspråk:

– Kundene er interesserte i ny dansk og svensk litteratur. Mange vil lese danske bøker på dansk, det samme kan eg ikke si gjelder for svensk litteratur. Eller, voksne kunder leser gjerne på svensk, men de yngre ser ut til å ha problemer, dessverre.

Lenger borti gata, hos Norli Universitetsgaten, kan også Anette Stenhaug, som er leder for import i kjeden, fortelle at bøker på dansk selger mer enn tidligere.

– Det kommer av flere ting. For det første er danske bøker tilgjengelige på nett, noe de ikke var tidligere. I tillegg har det blitt oversatt noen gode bøker fra dansk til norsk, som mange ønsker å lese på originalspråket. Kundene har antagelig blitt oppmerksomme pådisse bøkene gjennom anmeldelser og medieoppslag.

Satser på originalspråk

Også Stenhaug trekker frem navn som Kerstin Ekman, Thomas Korsgaard og Solvej Balle. Av disse igjen er det bøkene til Korsgaard og Balle som selger mest på originalspråk, noe som nok beror på at begge skriver serier, der flere av bøkene ikke har kommet ut på norsk ennå.

Norli Universitetsgaten og Tronsmo er to av ytterst få fysiske bokhandler som selger litteratur på både svensk og dansk. Det blir det snart en endring på når dansk- og svenskspråklige bøker snart blir tilgjengelige hos Norli Nordre gate i Trondheim, Norli Strandgaten i Bergen, Norli Nygata i Stavanger og hos Norli Eldorado i Oslo.

– Hvorvidt interessen for å lese nordiske bøker på originalspråket øker eller har økt har jeg ikke noe statistisk grunnlag for å uttale meg om, men vi ser at vi selger mer i forbindelse med norske oversettelser som anmeldes og som kunder blir bevisst på, avslutter Stenhaug.