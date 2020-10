Ny forlagssjef i Museumsforlaget

Torbjørn Lefstad overlater roret til sjefredaktør Laila Andreassen.

– Hun har 20 års erfaring fra forlagsbransjen og har klart å gjøre norsk kulturhistorie til eksportvare, for nå kan man lese om selbuvotter i USA. Jeg er trygg på at forlaget vil fortsette veksten med Laila som sjef, sier avtroppende forlagssjef Lefstad, som fortsetter som styreleder.

Laila Andreassen (1974) er historiker og startet Museumsforlaget sammen med Torbjørn Lefstad, og forlagskonsulent Turid Sødal Breistrand i 2013. Andreassen vil videreføre samarbeidet med norske museer og andre formidlere av norsk kulturarv.

– Det er mange tekster som fortjener et større publikum og vi vil bidra til å bringe museenes forskning til leserne. Vi har nylig utgitt Norges eneste artikkelsamling om mikrohistorie. Dette er ikke bare ei bok for historikere, men for alle som skriver lokalhistoriske tekster, sier Laila Andreassen.

Forfatterpleie er viktig

Museumsforlagets nye forlagssjef er ikke bare opptatt av god forskningsformidling, men også opptatt av å ta vare på forfatterne.

– For å nå ut med faglig god historieskrivning for et bredt publikum er det viktig at man tar hver enkelt forfatter på alvor og forløser bokprosjektets potensial. Alle våre bøker har ei målgruppe vi styrer mot, og vi synes vi har lyktes når for eksempel boka Magi og mirakler fra vikingtid til middelalder får ros av anmeldere for å ha et sterkt faglig innhold som fenger. Her har vi som forlag sammen med forfatter lagt vekt på at boka skal kombinere levende språk med god forskningsformidling, sier Laila Andreassen.

