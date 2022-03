Spanske ungdommer får kultur-gavekort

Det digitale gavekortet, som er pålydende nærmere 3500 kroner, skal kunne brukes til å kjøpe bøker, album, digital musikk – samt til å betale seg inn på musikkfestivaler og andre kulturarrangementer.

Gavekortet kan brukes i løpet av et års tid, og det tar mål av seg å være til hjelp og støtte for kulturnæringen som ble hardt rammet under pandemien.

I begrunnelsen for tiltaket heter det at initiativet skal være med på å legge til rette for at unge mennesker får universell og diversifisert tilgang til kultur. Man vil også generere nye kulturvaner og styrke eksisterende. Videre er dette et ledd i å skape nye publikumsgrupper, stimulere etterspørselen og redusere den negative virkningen, forårsaket av pandemien, i ulike kulturfelt.

Tidligere har lignende tiltak, som skal være med på å sette fart i kulturlivet, sett dagens lys i blant annet Italia og Frankrike.