Leder for britisk forfatterforening avgår

Philip Pullman, som blant annet har skrevet boka «Det gylne kompasset», avgår etter en kontrovers rundt en bok som kom ut i fjor, melder BBC.

Boka som har skapt kontroversen er Kate Clanchys selvbiografi Some kids I taught and what they taught me. Da den kom i fjor ble den kritisert for å være rasistisk, men Pullman støttet Clanchy og beskrev boka hennes som «human og varm».

Dette fikk den britiske forfatterforeningen til å ta avstand fra hans kommentarer, og nå velger Pullman med å trekke seg. Han begrunner avgjørelsen med at han ikke føler seg fri til å uttrykke sine personlige meninger som leder for forfatterforeningen, samtidig som han beklager at hans personlige mening er blitt oppfattet som et uttrykk for forfatterforeningens syn, melder BBC.