Sølvkniven til Ingar Johnsrud

Ingar Johnsrud er tildelt Sølvkniven 2023.

– Det er en stor glede for meg å motta Sølvkniven. Som listen over de nominerte bærer preg av var 2023 et år hvor mange norske forfattere utga krimbøker av høy kvalitet, og jeg er stolt over at juryen, og så mange lesere, gir uttrykk for at de verdsetter Patrioter, sier Ingar Johnsrud. Han mottar prisen Sølvkniven for den politiske thrilleren Patrioter (2023).

«Juryen ser tydelig utvikling i Johnsruds forfatterskap som gjør han verdig prisen, og boken han får “Sølvkniven” for har et temposkift av de sjeldne i norsk krimlitteratur og en bankende nerve gjør det til en fryd å fordøye. Det er ubegripelig at noen kan skrive så bra. Her får han leserne virkelig kjenne på det, for her øker pulsen med sidene», skriver juryen i sin begrunnelse.

Tidligere vinnere av prisen:

2018 – Lars Helle for Ingenting å skamme seg over, utgitt på Wigestrand forlag (2017)

2019 – Kurt Aust og Kin Wessel for Udyr, utgitt på Aschehoug forlag (2018)

2020 – Agnes Lovise Matre for Iskald, utgitt på Gyldendal forlag (2019)

2021 – Frode Eie Larsen for Så ble det kaldt, utgitt på Liv forlag (2020)

2022 – Anne Holt for Det ellevte manus, utgitt på Gyldendal forlag (2021)

2023 – Myriam H. Bjerkli for Grønnøyd monster, utgitt på Bonnier norske forlag (2022)