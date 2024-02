Nominert til Tarjei Vesaas’ debutantpris

Den norske Forfatterforenings litterære råd har fra fjorårets debutanter nominert fire kandidater til Tarjei Vesaas’ debutantpris: Maren Barlien, Monica Goksøyr, Signe Holm og Oliver Lovrenski.

Prisen ble opprettet i 1964 av Tarjei Vesaas med pengene han mottok da han ble tildelt Nordisk Råds litteraturpris for romanen Isslottet. Tarjei Vesaas’ debutantpris skal gå til beste skjønnlitterære debutant under 35 år.

Her er DnFs litterære råds begrunnelser:

Maren Barlien (f.1991). I romanen Einbreid Bru møter vi Astrid, en ung og dyktig musikkstudent, som drar til Island på et utvekslingsår. Familien hjemme tror at hun skal fortsette musikkstudiene, men sannheten er at hun skal passe hester hos den aldrende psykologen og hesteeieren Gudmundur. For Astrid er dette et opprør, et forsøk på løsrive seg fra morens høye ambisjoner på hennes vegne. Barlien lar det menneskelige dramaet speile seg i lavmælte, presise og nærværende skildringer av naturen og dyrene. På denne måten utviser hun litterært mot og treffsikkerhet.

Monica Goksøyr (f.1990) debuterer med novellesamlingen Slemme jenter. Gjennom syv stramt komponerte noveller følger vi ulike jenter på forskjellige stadier i livet. Alle har til felles at de utfordrer forutsetninger og begrensninger samfunnet har pålagt dem. I flere av novellene møter vi asiatiske kvinner som har giftet seg med norske menn. I tillegg blir sosial klasse og metoo løftet fram som tema. Med glassklare observasjoner, psykologisk innsikt, og stilistisk teft utviser Goksøyr både risikovilje og følsomhet. Slemme jenter er en stringent novellesamling som evner å skrive fra flere perspektiver, og gi leserne nye innsikter.

Signe Holm (f.1990). I romanen Godset reiser Holm grunnleggende spørsmål om hva språket kan uttrykke og hvor det ikke strekker til. Med stort engasjement og høye ambisjoner undersøkes forholdet mellom minne og nåtid, mellom kropp og tanke, barndom og voksen. På handlingsplanet følger vi jeget gjennom en tidlig graviditet, på samme tid som hun følger sin suicidale bror på vei mot døden. Søskenforholdet skrives frem med stor kjærlighet og sårhet. Holm nøster i barndommens uoversiktlige skog, leter etter forklaringer på hvorfor livet ble som det ble. Godset er en ambisiøst anlagt roman, som våger å pirke bort i våre vante måter å lese verden og språket på.

Oliver Lovrenski (f.2003) I et forrykende rytmisk og musikalsk språk, skriver Oliver Lovrenski fram en oppvekstskildring på siden av den tradisjonelle norske. I Da vi var yngre møter vi Igor og kameratene hans, en gjeng unge gutter med bakgrunn fra ulike deler av verden. I Lovrenskis korthuggete prosa bygges drømmer opp og rives ned igjen. Guttene finner fellesskap i utenforskapet. Allikevel siver lengselen etter en tapt trygghet til overflaten og slår treffsikkert inn i leseren. Med språklig følsomhet og en stor porsjon humor, drives leseren gjennom Oslos undergrunn i høyt tempo. Det er et imponerende velkomponert verk som har slått ned i den norske offentligheten med stor kraft.

Prisvinneren offentliggjøres lørdag 9. mars 2024, under Den norske Forfatterforenings årsmøte på Hotel Bristol, Oslo.