«Krimdronning» trues med søksmål

Under en opptreden på Edinburgh litteraturfestival tidligere i høst, avslørte den skotske krimforfatteren Val MDermid at hun er blitt truet med søksmål over bruken av tittelen «Krimdronningen» eller «The Queen of Crime». Og trusselen kommer fra ingen andre enn Agatha Christes-etterkommere.

De tok nemlig patent, eller trademark, på tittelen tilbake i 2013.

McDermids forlag skal ha mottatt et brev fra The Christie Estate med beskjed om at de kan sitere andre som kaller McDermid «krimdronning», men dersom tittelen blir brukt på annet vis, vil det være brudd på opphavsretten og vil føre til søksmål.

– Forbløffende ynkelig

– Jeg mottok faktisk også et brev fra Agatha Christies oldebarn. Han sa: «Du kan tro jeg var sjokkert da toget mitt kjørte inn på Waterloo stasjon og jeg så en reklameplakat hvor det stod Nyhet fra krimdronningen. Du må forstå at dette ikke er personlig, men vi må beskytte oldemoren min sin arv».

McDermid spøkte:

– Selvsagt tenker man, når man ser en slik reklameplakat, ‘Å, krimdronning? Da skal vi ikke lese noe mer av Agatha Christie’. Det er forbløffende ynkelig.

«Quine of Crime»

Før hun gikk bort i 1976, rakk Agatha Christie å skrive hele 66 krimbøker og 14 novellesamlinger, som til sammen har solgt i opplag på milliarder. Hun er, som visen går, den mestselgende forfatteren gjennom tidene, kun slått av Bibelen og Shakespeare.

McDermid har også et enormt suksessrikt forfatterskap. Det kan kanskje ikke måle seg med Christies salgstall, men McDermid har altså solgt drøyt 17 millioner bøker på verdensbasis og er utgitt på 40 språk.

McDermid benytter seg nå av tittelen «Quine of Crime», som hun blant annet har fått trykket opp på t-skjorter.

– Tvilsomt at det ville bli innvilget

Men kunne noe slikt skjedd her i Norge? Kunne Unni Lindell, Karin Fossum eller Anne Holt varemerket nettopp Krimdronningen som tittel?

– Det er tvilsomt om man vil få innvilget en slik varemerkesøknad her til lands, fordi et vilkår for å få registrert et varemerke er at det må kunne skille dine varer og tjenester fra andres, forteller advokat Mathias Lilleengen.

Han påpeker at varemerket må være såpass unikt, at man ikke kan forveksle det med noen annen produsent.

– Patentstyret kan ikke gi enerett til ord som andre trenger å bruke for å beskrive produktet sitt i markedsføringen eller på andre måter. Varemerket fungerer som en garanti for at varene og tjenestene kommer fra én bestemt produsent eller leverandør, og kunden skal derfor ut fra varemerket kunne kjenne igjen produktet, og få den kvaliteten hun forventer. Patentstyret vil derfor sannsynligvis mene at flere enn for eksempel Lindell må kunne få lov til å kalle seg og sine varer og tjenester KRIMDRONNINGEN.

Må ikke håndheve rettighetene

Men Lilleengen mener at tanken om et norsk patent på «Krimdronningen» likevel ikke er helt søkt:

– Når det er sagt, Patentstyret har godkjent varemerkesøknader for «Quiltedronning» og «STOFFDRONNING». Så hvem vet?

Når det gjelder søksmålet fra søksmål fra Agatha Christies etterkommere, påpeker Lilleengen at han ikke har nok informasjon om hverken saken eller engelsk varemerkerett til å kunne si noe fornuftig – bortsett fra én ting:

– Man må ikke nødvendigvis alltid håndheve sine rettigheter.

