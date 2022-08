Slik blir Kapittel-festivalen

Kapittel-festivalsjef Siri Odfjell Risdal inviterer til festival 21. - 25. september.

«Etter to år med restriksjoner gleder vi oss stort over at vi i år kan ønske velkommen til en fullskala festival igjen», skriver Kapittel-festivalen i en pressemelding.

Stavanger-festivalen varer hele fem dager til ende, og vil i år utforske festivaltemaet Brudd.

«Brudd er et kraftfullt begrep, som på mange kan sies å representere vår tid. For pandemien og den pågående krigen i Ukraina har definitivt skapt et brudd i vår hverdag. Samtidig er brudd i relasjoner noe de fleste opplever i løpet av livet, og et gjennomgangstema i samtidslitteraturen», skriver festivalen videre.

Men selv om samlivsekspertene Sissel Gran, Frode Thuen og Catrin Sagen alle står på plakaten, skal det ikke bare handle om samlivsbrudd og sammenbrudd.

Jubileumsfeiringer

Festivalen skal også feire Tore Renberg og Tønes 50 år og Pelikanen forlag 10 år, og lansere festivalantologien Utenfor skapet. Det blir også diskusjon rundt brudd i Europa, og vilkårene for ytringsfrihet under krig.

I tillegg skal det avgjøres hvem som er best i fotball av Kapittel-forfattere og Pelikanen-forfattere, og i anledning Skeivt kulturår holder kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen årets åpningsforedrag.

Internasjonale forfatternavn

På Rogaland Teater kan de besøkende oppleve Solaris korrigert med Ane Dahl Torp, i Stavanger konserthus står Nils Bech på scenen og på Tou kan man få med seg rapkometene UNDERGRUNN.

Og til Sølvberget kommer store internasjonale forfattere som Warsan Shire, Sara Stridsberg, Kim Leine, Sofi Oksanen, Andrej Kurkov og Christian Kracht, og populære norske forfattere som Karl Ove Knausgård, Ingvild H. Rishøi, Per Petterson, Yohan Shanmugaratnam og Selma Lønning Aarø.

