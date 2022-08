Colleen Hoover har forbigått Lucinda Riley som den mestselgende forfatteren hos Norli.

– Hoovers bøker har spredd seg blant unge lesere, og har derfra nådd ut til et mer voksent publikum, sier Caroline Heitmann, markedssjef i Norli.

– Det er uvanlig at bøker oppnår så høye salgstall både på norsk og engelsk. Hoover er det største BookTok-fenomenet bokbransjen har sett hittil.

2 milliarder visninger

Colleen Hoover (42) la i 2012 ut sin debutbok Slammed gratis på internett. Men det var ikke før den kinesiske apptjenesten TikTok ble populær, at forfatterskapet hennes skjøt fart.

Etter at BookTok, boksamfunnet på TikTok, tok av, har boksalget gått til himmels både i Norge og internasjonalt. Emneknaggen «Colleenhoover» har passert 2 milliarder visninger på TikTok. It Ends with Us (Det ender med oss) ga Hoover det store internasjonale gjennombruddet.

Selger mer enn Riley

Hoover har hatt flere bøker på New York Times bestselgerliste hele det siste året, og opplever i tillegg stor suksess i Europa. Også i Norge har bøkene toppet bestselgerlistene, og bokhandlerne forteller om å bli rent ned av ungdommer som vil ha tak i Hoovers bøker.

Nå er hun også årets mest solgte forfatter hos Norli, beregnet for voksne. Hun har til og med gått forbi Lucinda Riley som den mestselgende forfatteren av bøker for voksne i fysisk format, på norsk og engelsk.

Ser man på salg uansett kategori, inkludert barnebøker, er Jørn Lier Horst den mest solgte forfatteren.

– Føler jeg har skutt gullfuglen

It starts with us har verdenslansering 18. oktober, og den norske utgaven Det starter med oss slippes 1. november.

Det er Gursli-Berg forlag som har rettighetene til Hoovers bøker i Norge.

– Jeg har jobbet med dette forfatterskapet i ni år, sier forlegger Gunhild Gursli-Berg. – Det som skjer nå, er fantastisk for et lite forlag som mitt. Jeg føler at jeg har skutt gullfuglen.