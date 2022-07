Slår et slag for le Carré

Barack Obamas liste over anbefalt sommerlektyre er blitt en litterær happening.

I år som i fjor deler USAs tidligere president Barack Obama (60) sommerlesetips med venner og følgere i sosiale medier. LA Times spør seg om hvorvidt det er tilfeldig at listen foreligger parallelt med Booker-priskandidatene.

Sikkert er det at krimgeneralen John le Carré figurerer på den med den posthume romanen Silverview. Det samme gjør stadig operative Jennifer Egan med The Candy House, og Silvia Moreno-Garcia med Velvet Was the Night.

Polarisering og demokratiers fall

Obama har funnet plass til litt politisk lektyre mellom skjønnlitteratene, også. Ezra Kleins Why We’re Polarized og Yascha Mounks The Great Experiment: Why Diverse Democracies Fall Apart and How They Can Endure er begge med blant de totalt 14 utvalgte bøkene.

– Jeg har lest en del gode bøker i år, og ville viderebringe noen av favorittene mine så langt, skriver Obama på Twitter.

Ingen av de foretrukne 2022-forfatterne hans overlapper forresten med Booker-juryens utvalgte, som inkluderer Hernan Diaz, Percival Everett, Karen Joy Fowler og Alan Garner.