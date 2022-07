Med «svært personlig» samling

Margaret Atwood er tilbake med en «svært personlig novellesamling», med tittelen «Old Babes in the Wood», i 2023.

Den canadiske forfatteren Margaret Atwood (82) har ikke utgitt noen fiksjonstittel siden den Bookerprisvinnende 2019-roman The Testaments, på norsk Gileads døtre, som var en oppfølger til Tjenerinnens beretning fra 1985. Neste år er hun tilbake igjen.

Old Babes in the Wood vil ifølge The Guardian by på 15 noveller, noen som står på trykk for første gang når boken slippes 7. mars 2023. Tittelnovellen er tidligere publisert i The New Yorker, og handler om to eldre søster på familiehytta ved en innsjø.

– En salig blanding

Atwood skildrer alt fra bestevenner uenige om sin felles fortid, til den rette måten å hindre at noen kveles, en datter som lurer på om moren egentlig er en heks, til hva man skal gjøre med familiearv som for eksempel paradesabler fra andre verdenskrig.

Figurerer i historiene gjør også høyt elskede katter, en forvirret snegle, Martha Gellhorn, George Orwell og Hypatia av Alexandria og en gruppe eldre, kvinnelige akademikere – mens tråden er et gift ektepar som reiser sammen.

– Det er en salig blanding, akkurat som livet selv, sier Margaret Atwood, som tidligere i år utkom med Burning Questions, en essaysamling, og i 2020 slapp hun Deadly, som var hennes første diktsamling på et tiår.