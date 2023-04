Slampoeter får Wergelands åre

LYRISK: Wergelands åre 2023 tildeles forfatterne Martine Næss Johansen og Guro Sibeko for sitt engasjement for slam og poesi i Norge.

Wergelands åre er en hederspris innstiftet av Norsk Forfattersentrum, og tildeles en person eller institusjon som har gjort en fortjenestefull innsats innen formidling av poesi. Vinneren får faktisk med seg en av Wergelands ro-årer som «vandrepokal». Wergelands åre ble delt ut på Norsk Forfattersentrums årsmøte på SALT i Oslo på fredag.

– Dette er så gøy! jublet Guri Sibeko. – Det er en anerkjennelse av både SLAM!-poesi som sjanger og av det unikt inkluderende norske SLAM!-miljøet. Det er en ære for oss å motta prisen, og det er en ære vi må dele med alle som sprer kjærlighet på SLAM!-scenene i hele Norge. Tusen takk!

Fra scenen på SALT takket Sibeko Norsk Forfattersentrum for å ha heiet på SLAM!-miljø i Norge, mens Martine Næss Johansen med henvisning til ro-åren lurte på om juryen forstod hva de hadde gjort ved å gi to følsomme og sinte poeter et slagvåpen.

Juryens begrunnelse:

Årets vinnere formidler poesi til de som ikke veit at de digger poesi. Det er iallfall slik de sjøl forklarer sjangeren. Slam og spoken word har i seinere åra fått økt oppmerksomhet i Norge, mye takket være disse to.

Formen og rammene gjør det mulig å benytte seg av flere virkemidler enn de tekstlige som den skjønnlitterære verktøykassa tilbyr, og åpner opp for en mer umiddelbar overlevering – en direkte og nær kontakt med publikum.

Gjennom arrangement, skrivekurs og den første skandinaviske innføringsboka i sjangeren, har årets vinnere ønska velkommen til et utrulig mangfold av stemmer både på scena, i antologier og i kollektivet sitt.

Formidlingsvilja og -evnen til årets vinnere har inspirert aspirerende skrivende barn, ungdom og voksne i mange år. Sammen har de utvida tanken om hva norsk poesi er og kan være, og har senka terskelen for å delta i offentligheten for nye stemmer. De er viktige drivkrafter sammen, men også hver for seg. Og det skal nevnes at deres samfunnsengasjement strekker seg langt forbi poesi.

Om prisvinnerne

Martine Johansen (f. 1990) er fra Oslo. Hun har studert religionshistorie, journalistikk og skriving, vært låtskriver og spilt i band. Hun debuterte med Hvite jenter kan ikke synge blues (Vigmostad og Bjørke)i 2015. I den møtte vi den gitarspillende bluesmusikeren June. I 2018 kom Lykkelige mennesker har ikke bikkje, hvor vi får et gjensyn med en av karakterene fra debuten.

Guro Jabulisile Sibeko (f.1975) er født i Rælingen. Hun er datter av en sørafrikansk frihetskjemper og ei bondedatter fra Nordfjord. Hun lærer seksåringer å lese og sekstenåringer å skrive poesi, hun opptrer for striglede skoleklasser og høylydte slampoesiklubbgjengere, hun har skrevet romaner om skilsmisser og verdens undergang, barnebøker om død og fryktelige sjøspøkelser, og biografien til faren hennes som handler om, vel, faren hennes. Og apartheid, motstandskamp, den kalde krigen, kommunisme og nyere norsk immigrasjonshistorie.

I 2019 utga de to prisvinnerne Den store SLAM!boka – en innføring i SLAM!poesi, et samarbeidsprosjekt mellom de to forfatterne, illustratørene Thale Kvam Olsen og Kristine Lie Øverland, og designer Sunniva Mellbye. Mellom permene finner du her SLAM!poesiens historie, utdrag og tips fra de støreste SLAM!poetene i Skandinavia, kreative øvelser og skriveoppgaver.

Tidligere mottakere av Wergelands åre

1997 – Turid Birkeland, kulturminister

1999 – Oslo Sporveier, for prosjektet Dikt Underveis

2001 – Dagbladet, spesielt for utvikling av Diktbasen

2003 – Volapük, motkulturelt kraftsentrum

2005 – Erling Kittelsen, lyriker og formidler

2008 – Jan Erik Vold, lyriker og formidler

2012 – Hanne Bramness

2014 – Annelita Meinich, programleder i Diktafon NRK P2

2016 – Helge Torvund, lyriker og formidler

2018 – Poesibilen ved Ted M. Granlund, lyriker og formidler

2020 – Poesidigg ved Henning H. Bergsvåg, lyriker og formidler