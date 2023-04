DISSE ANBEFALER JEG: Butikksjef ved Ark Sandaker, Kristin Sæter Kvilhaug, slår et slag for utenlandsk litteratur.

Litt nord i Oslo ligger Sandaker, og mer bestemt Ark Sandaker. Her jobber butikksjef Kristin Sæter Kvilhaug, som i disse dager anbefaler svensk litteratur, magisk barnelitteratur og engelskspråklige klassikere.

– Hvilke bøker anbefaler du akkurat nå?

– Jeg har lest mye bra i det siste, men særlig to bøker gjorde inntrykk: Så dro jeg hjem, tredje bok i Karin Smirnoffs Jana Kippo-trilogi, og Tilly og Bokvandrerne av Anna James.

– I Smirnoffs trilogi følger vi Jana, som reiser tilbake til barndomshjemmet i en avsidesliggende bygd i Nord-Sverige. Hun vil se igjen tvillingbroren, som ikke har det så bra. De to deler ikke bare utseende, men en traumatisk barndom og en mørk hemmelighet. Ønsker du å lese noe lett og lystig, er nok ikke dette bøkene for deg. Virkeligheten er her dyster, rå og skildres på brutalt ærlig vis. Samtidig må man bare heie på Jana i sin innbitte kamp for de hun bryr seg om og mot de patriarkalske strukturene som omgir henne. Trilogien er heller ikke foruten humor og varme øyeblikk.

– Til barn, og foreldre som vil ha barna til å lese, anbefaler jeg gjerne Den magiske bokhandelen-serien. Tilly og bokvandrerne er først ut, og et fyrverkeri av en roman! Vi møter Tilly, som bor med besteforeldrene i bokhandelen de driver. Hun elsker å lese og kan forsvinne inn i bøkenes verden i timevis, og en dag er det bokstavelig talt det hun gjør. Tilly finner nemlig ut at hun er en bokvandrer, og reiser med Anne til Bjørkely og Alice til Eventyrland. Jeg har ikke kost meg så mye med en barnebok siden Ingenlund – Morrigans forbannelse!

– Andre bøker jeg anbefaler er Åsne Seierstads Afghanere (om du vil ha innsikt i den vanskelige situasjonen i Afghanistan og Talibans rolle i denne) og Gjestene av Agnes Ravatn (der sjalusi og statusjag får uante konsekvenser).

– Hvilken bok gleder du deg mest til denne våren?

– Boken jeg så mest frem til, 11 % av Maren Uthaug, kom ut nå nylig. Den forrige romanen hennes, Ein lykkeleg slutt, var noe av det beste jeg leste i 2021. Det morbide og morsomme balanseres på mesterlig vis i denne slektsromanen, som følger den fiktive Christiansen-familien og begravelsesbyrået deres fra 1800-tallet og frem til i dag. I 11 % befinner vi oss derimot i et fremtidig, dystopisk Danmark, der kvinnene bestemmer. Menn, som regnes som livsfarlige, er omtrent utryddet. En tankevekkende grøsser med mye humor. Anbefales for fans av Margaret Atwoods The Handmaid’s Tale.

– Utover dette synes jeg Karolina Ramquists Brød og melk virker interessant, og jeg gleder meg skikkelig til å lese kritikerfavoritten Jenta som fikk en stemme av Abi Daré!

– Hvilken bok er den beste du har lest det siste året?

– Jeg er over gjennomsnittet glad i engelskspråklige klassikere og leste nylig novellesamlingen The Lottery and Other Stories av Shirley Jackson (kjent for blant annet romanen The Haunting of Hill House). Det er sjelden jeg leser en så jevnt over god samling.

– Biografien I’m Glad my Mom Died av barnestjernen Jennette McCurdy, er en annen soleklar favoritt. Jennette slo som tenåring igjennom som tøffe Sam i TV-serien iCarly, og forteller her om oppveksten med en forstyrret og kontrollerende mor. Jennette klarer kunststykket å skildre traumatiske hendelser med en solid dose humor, helt uten å fjerne alvoret fra situasjonen. I’m Glad my Mom Died er uten tvil en av de best skrevne, mest gripende biografiene jeg har lest!